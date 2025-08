Motorola Razr 60 Ice Diamond Limited Edition: mehr Style für den Smartphone Bereich

Die Motorola Razr 60 Ice Diamond Limited Edition vereint stilvolles Design mit moderner Technik in besonders edler Form. Vorgestellt wird sie am 5. August 2025 als limitierte Sonderausgabe des beliebten faltbaren Smartphones. Was sofort ins Auge fällt, ist die hellblaue Farbgebung mit einem passenden Lederbezug sowie 35 glitzernde Kristalle auf der Rückseite – ursprünglich als Swarovski-Edition vermutet, präsentiert Motorola das Modell nun unter dem Namen „Ice Diamond“. Ob und wann diese Variante auch in Europa erhältlich sein wird, ist bisher noch unklar – es ist zu befürchten, dass die Modelle gar nicht in die EU und den deutschen Handel kommen werden.

Technisch entspricht die Limited Edition dem regulären Razr 60. Sie bietet ein großes 6,9-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und bis zu 3.000 Nits Helligkeit sowie ein 3,6-Zoll-Zweitdisplay mit robustem Gorilla Glass Victus. Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 7400X, unterstützt von bis zu 12 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher. Die Kameraausstattung umfasst eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und eine hochauflösende 32-Megapixel-Frontkamera. Der 4.500 mAh Akku kann sowohl kabelgebunden mit 30 Watt als auch kabellos mit 15 Watt schnell geladen werden.

Passend zum glamourösen Auftritt gibt es auch die Moto Buds Loop Ice Diamond Edition – kabellose Ohrhörer, die in Weiß und Blau gehalten und ebenfalls mit Kristallen besetzt sind. Ihr Design harmoniert perfekt mit dem des Smartphones.