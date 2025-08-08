Open AI startet GPT-5 mit deutlich weniger Halluzinationen

Mit der Veröffentlichung von GPT-5 hat OpenAI einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung generativer KI erreicht. Während GPT-4 bereits als leistungsstark galt, bringt GPT-5 eine Reihe von Verbesserungen, die sowohl die Nutzererfahrung als auch die technische Leistungsfähigkeit deutlich steigern. Doch was genau macht GPT-5 besser?

GPT-5 ist nicht nur ein einzelnes Modell, sondern ein ganzes System aus Varianten – darunter GPT-5, GPT-5 Mini und GPT-5 Nano – die je nach Anwendungsfall automatisch ausgewählt werden. Damit kann die KI zeitnah auch wieder auf Smartphones eingesetzt werden. Die neue Architektur ermöglicht eine intelligentere Aufgabenverteilung, bessere Konversationsqualität und eine deutlich höhere Effizienz.

Merkmal GPT-4 GPT-5 Kontextfenster 128K Tokens Bis zu 400K Tokens Antwortqualität Hohe Genauigkeit 26% weniger Fehler, 65% weniger Halluzinationen Modellvarianten GPT-4, GPT-4 Turbo, o-Serie GPT-5, GPT-5 Mini, GPT-5 Nano Automatische Modellwahl Manuelle Auswahl nötig Automatische Auswahl je nach Aufgabe Sprachverständnis Gut Deutlich natürlicher, „menschlicher“ Funktionales Codieren Stark Vollständige App-Erstellung aus einfachen Anweisungen Sicherheit & Transparenz Ablehnung bei Richtlinienverstoß Erklärt Gründe für Ablehnung Verfügbarkeit Plus & Pro Nutzer Für alle Nutzer verfügbar API-Funktionen Standardfunktionalität Freiform-Funktionsaufrufe, Steuerung der Ausführlichkeit

Was bedeutet das für Nutzer?

Entwickler profitieren von der Fähigkeit, komplexe Anwendungen aus einfachen Prompts zu generieren.

profitieren von der Fähigkeit, komplexe Anwendungen aus einfachen Prompts zu generieren. Unternehmen können mit GPT-5 Nano kostengünstige, schnelle KI-Lösungen direkt auf Geräten einsetzen.

können mit GPT-5 Nano kostengünstige, schnelle KI-Lösungen direkt auf Geräten einsetzen. Alltagsnutzer erleben eine deutlich flüssigere und intuitivere Interaktion – fast wie mit einem echten Gesprächspartner.

GPT-5 ist kein radikaler Sprung zur künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI), aber ein bedeutender Schritt in Richtung natürlicherer, leistungsfähigerer KI. Die Kombination aus intelligenter Modellwahl, größerem Kontextverständnis und besserer Fehlervermeidung macht GPT-5 zu einem echten Upgrade gegenüber GPT-4.