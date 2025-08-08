Open AI startet GPT-5 mit deutlich weniger Halluzinationen

Mit der Veröffentlichung von GPT-5 hat OpenAI einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung generativer KI erreicht. Während GPT-4 bereits als leistungsstark galt, bringt GPT-5 eine Reihe von Verbesserungen, die sowohl die Nutzererfahrung als auch die technische Leistungsfähigkeit deutlich steigern. Doch was genau macht GPT-5 besser?
GPT-5 ist nicht nur ein einzelnes Modell, sondern ein ganzes System aus Varianten – darunter GPT-5, GPT-5 Mini und GPT-5 Nano – die je nach Anwendungsfall automatisch ausgewählt werden. Damit kann die KI zeitnah auch wieder auf Smartphones eingesetzt werden. Die neue Architektur ermöglicht eine intelligentere Aufgabenverteilung, bessere Konversationsqualität und eine deutlich höhere Effizienz.
|Merkmal
|GPT-4
|GPT-5
|Kontextfenster
|128K Tokens
|Bis zu 400K Tokens
|Antwortqualität
|Hohe Genauigkeit
|26% weniger Fehler, 65% weniger Halluzinationen
|Modellvarianten
|GPT-4, GPT-4 Turbo, o-Serie
|GPT-5, GPT-5 Mini, GPT-5 Nano
|Automatische Modellwahl
|Manuelle Auswahl nötig
|Automatische Auswahl je nach Aufgabe
|Sprachverständnis
|Gut
|Deutlich natürlicher, „menschlicher“
|Funktionales Codieren
|Stark
|Vollständige App-Erstellung aus einfachen Anweisungen
|Sicherheit & Transparenz
|Ablehnung bei Richtlinienverstoß
|Erklärt Gründe für Ablehnung
|Verfügbarkeit
|Plus & Pro Nutzer
|Für alle Nutzer verfügbar
|API-Funktionen
|Standardfunktionalität
|Freiform-Funktionsaufrufe, Steuerung der Ausführlichkeit
Was bedeutet das für Nutzer?
- Entwickler profitieren von der Fähigkeit, komplexe Anwendungen aus einfachen Prompts zu generieren.
- Unternehmen können mit GPT-5 Nano kostengünstige, schnelle KI-Lösungen direkt auf Geräten einsetzen.
- Alltagsnutzer erleben eine deutlich flüssigere und intuitivere Interaktion – fast wie mit einem echten Gesprächspartner.
GPT-5 ist kein radikaler Sprung zur künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI), aber ein bedeutender Schritt in Richtung natürlicherer, leistungsfähigerer KI. Die Kombination aus intelligenter Modellwahl, größerem Kontextverständnis und besserer Fehlervermeidung macht GPT-5 zu einem echten Upgrade gegenüber GPT-4.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.