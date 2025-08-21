Gewinnspiele und Rabatte zum Pixel 10 gestartet

Die neue Pixel-10-Serie ist ab sofort vorbestellbar und startet preislich bei 899 € für das Standardmodell mit 128 GB. Das Pixel 10 Pro kostet 1.099 € (128 GB), während das Pixel 10 Pro XL mit 256 GB bei 1.299 € liegt. Käufer eines Pro-Modells erhalten zusätzlich ein Jahr lang das Google AI Pro-Abonnement – ein attraktiver Bonus für KI-Fans.

Vergleicht man die Preise mit der Pixel-9-Serie, zeigt sich: Google bleibt seiner Preisstrategie treu. Das Pixel 9 (128 GB) startete ebenfalls bei 899 €, das Pixel 9 Pro bei 1.099 €, und das Pixel 9 Pro XL (256 GB) bei 1.299 €. Es gibt also keine Preiserhöhung zur neuen Generation – ungewöhnlich in Zeiten steigender Hardwarekosten. Stattdessen setzt Google auf Mehrwert durch KI-Funktionen und Software-Extras. Wer also auf das Pixel 10 umsteigt, erhält zum gleichen Preis ein technisch weiterentwickeltes Gerät mit zusätzlichen KI-Vorteilen.

Performance enttäuscht, Fold braucht länger

Die Pixel 10 werden bereits in wenigen Tagen vorgestellt, aber bis man sie kaufen kann, dürfte noch einige Zeit vergehen – zumindest wenn man das Fold haben möchte. Laut Leaker Evan Blass sollen die faltbaren Pixel 10 erst zum 9. Oktober in den Handel kommen. Auch die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2 sollen erst im Oktober offiziell zu haben sein. Daher müssen sich Fans je nach Modell noch etwas gedulden, bis die neuen Geräte verfügbar sind.

Dazu gibt es neue Testwerte für die Smartphones und in den Leistunggstests sind die erreichten Werte eher eine Enttäuschung. mit knapp 2.300 Punkte im Single Core Test und knapp über 6000 Punkte im Multi-Core Test liegen die Modelle deutlich unter den Werten, die beispielsweise die Galaxy S25 erzielen. Aktuelle Prozessoren liegen beispielsweise im Multi-Core Tests deutlich über 10.000 Punkten – im Vergleich dazu wirkt das Google Pixel 10 etwas schwach auf der Brust.

Im Vergleich:

Prozessor Single-Core Score Multi-Core Score Tensor G5 2276 6173 Snapdragon 8 Elite ~3000 ~10000 Dimensity 9400 ~2800 ~8500

Gewinnspiele und Rabatte zum Pixel 10 gestartet

Am 20. August 2025 ist es so weit: Google präsentiert die neue Pixel 10-Serie – und die MediaMarkt Tarifwelt sorgt schon jetzt für Vorfreude. Mit einer attraktiven Vorbesteller-Aktion können sich Technikfans nicht nur einen satten Preisvorteil sichern, sondern auch an einem spannenden Gewinnspiel teilnehmen.

Wer sich bis zum 20.08.2025 um 17:59 Uhr über die offizielle Aktionsseite registriert, erhält einen Rabattcode im Wert von 200 €, der ab dem Launchdatum für die Vorbestellung eines Geräts der Pixel 10-Serie genutzt werden kann. Der Code wird direkt nach der Bestätigung der E-Mail-Adresse verschickt – ganz ohne versteckte Bedingungen oder Mindestbestellwert.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Vorteile auf einen Blick:

Spare 200 € auf dein neues Google Pixel

Exklusiver Zugang zur Vorbestellung

Sofortiger Erhalt deines persönlichen Rabattcodes

Keine versteckten Kosten oder Mindestbestellwerte

ZUM GEWINNSPIEL*

Zusätzliches Highlight: Das Gewinnspiel

Mit der Registrierung nehmen Kundinnen und Kunden automatisch am MediaMarkt-Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es 10 hochwertige Preise, die passend zum Pixel-Launch für echte Technikbegeisterung sorgen. Welche Preise genau verlost werden, bleibt noch geheim – Spannung garantiert!

Auch wenn die konkreten Tarifwelt-Angebote zum Verkaufsstart der Pixel 10-Serie noch nicht final feststehen, lohnt sich die Registrierung schon jetzt. Denn der hohe Sofortrabatt auf die einmalige Zuzahlung macht das Angebot besonders attraktiv – gerade für alle, die ihr neues Smartphone direkt zum Marktstart in den Händen halten möchten.

Die Kombination aus exklusivem Zugang zur Vorbestellung, einem sofort nutzbaren Rabatt und der Chance auf tolle Gewinne bietet echten Mehrwert.