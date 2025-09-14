Honor:Smartphones mit 10.000 mAh Akku in Planung

Honor treibt die Entwicklung leistungsstarker Smartphones weiter voran und setzt mit seinen aktuellen Serien neue Maßstäbe in Sachen Akkulaufzeit. Die erwartet Magic 8-Serie bietet wahrscheinlich (aus Basis der aktuellen Leaks) Akkus mit Kapazitäten zwischen 6000 und 7200 mAh, kombiniert mit effizientem Energiemanagement und Schnellladefunktionen. Damit richtet sich Honor gezielt an Nutzer, die hohe Leistung und lange Laufzeiten erwarten – etwa für Gaming, Streaming oder berufliche Anwendungen.
Noch ausdauernder zeigt sich wahrscheinlich die neue Honor 500-Serie, die mit einem 8400 mAh-Akku ausgestattet ist. Trotz der hohen Kapazität bleibt das Design überraschend schlank, was auf eine optimierte Zellstruktur und thermische Steuerung hinweist.
Den Spitzenwert markiert das kommende Modell Honor Power 2, das mit einem 10.000 mAh-Akku auf den Markt kommt. Es richtet sich vor allem an Outdoor-Nutzer, Vielreisende und alle, die tagelang ohne Steckdose auskommen möchten. Dank 120-Watt-Schnellladung ist das Gerät in unter 40 Minuten vollständig geladen.
Zwischen diesen Serien positioniert sich die kommende GT-Reihe, die laut internen Quellen Akkus im Bereich von 7500 bis 8800 mAh bieten soll. Sie kombiniert die Performance der Magic-Serie mit der Robustheit der N-Serie und könnte sich als vielseitiger Allrounder etablieren.
Mit dieser Strategie unterstreicht Honor seinen Anspruch, nicht nur bei Kamera und Design, sondern auch bei Energieeffizienz und Akkutechnologie zur Spitze der Branche zu gehören.
BILD:Honor Magic V5
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.