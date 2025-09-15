Klage gegen die KI-Nutzungsbedingungen in der Google Suche

Der US-Medienkonzern Penske Media Corporation (PMC), bekannt für Publikationen wie Rolling Stone, Variety und Hollywood Reporter, hat eine neue Klage gegen Google eingereicht. Hintergrund ist die zunehmende Nutzung sogenannter „KI-Zusammenfassungen“ in der Google-Suche, die laut PMC die digitale Sichtbarkeit und Einnahmen klassischer Medienhäuser gefährden.

Google verwendet seit 2024 verstärkt Künstliche Intelligenz, um Suchanfragen direkt mit automatisch generierten Texten zu beantworten – sogenannte „AI Overviews“. Diese erscheinen prominent über den regulären Suchergebnissen und liefern oft bereits die gesuchten Informationen. Nutzer klicken dadurch seltener auf die Originalquellen, was laut PMC zu einem drastischen Rückgang von Seitenaufrufen und Werbeeinnahmen führt.

PMC wirft Google vor, seine marktbeherrschende Stellung auszunutzen. Demnach würden Inhalte von Verlagswebseiten nur dann in den Suchergebnissen berücksichtigt, wenn Google auch das Recht erhält, diese für KI-Zusammenfassungen zu verwenden. Dies sei eine Form der erzwungenen Zustimmung und verstoße gegen das US-Wettbewerbsrecht.

Die Klage wurde beim Bundesgericht in Washington eingereicht – jenem Gericht, das bereits 2024 Googles Monopolstellung im Bereich der Websuche festgestellt hatte. PMC sieht sich in der Verantwortung, „proaktiv für die Zukunft der digitalen Medien zu kämpfen und deren Integrität zu wahren“.

Google weist die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher betonte, dass die KI-Übersichten den Nutzern einen Mehrwert böten und sogar zu einer größeren Vielfalt von Webseiten führten. Täglich würden Milliarden Klicks an externe Seiten weitergeleitet.

Die Klage könnte weitreichende Folgen für das Verhältnis zwischen Tech-Giganten und Medienhäusern haben. Während Konkurrenten wie OpenAI bereits Lizenzvereinbarungen mit Verlagen abschließen, steht Google zunehmend unter Druck, ähnliche Modelle zu entwickeln.