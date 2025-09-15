Warum gibt es das iPhone 16 pro und pro max nicht mehr?

von

Apple hat die iPhone 16 Pro‑Modelle mit der Einführung der iPhone‑17‑Serie aus dem offiziellen Sortiment entfernt. Dieses Vorgehen entspricht der seit Jahren etablierten Produktstrategie des Unternehmens: Mit jeder neuen Generation werden die Pro‑Modelle des Vorjahres eingestellt, um das Angebot zu straffen, die Produktion auf aktuelle Geräte zu konzentrieren und den Absatz der neuesten Modelle zu fördern.

Die iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max wurden im Herbst 2024 vorgestellt und boten unter anderem ein Titan‑Gehäuse, den A18 Pro‑Chip, verbesserte Kamerasysteme und erstmals die „Tetra‑Prism“-Telelinse auch im kleineren Pro‑Modell. Mit dem Start der iPhone‑17‑Serie im September 2025 hat Apple diese Geräte aus dem eigenen Online‑Store und den Retail‑Filialen entfernt.

Im offiziellen Portfolio verbleiben nun das iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sowie ausgewählte ältere Standardmodelle wie das iPhone 16 und iPhone 16 Plus, die zu reduzierten Preisen angeboten werden. Die neuen Pro‑Modelle bieten unter anderem mehr Arbeitsspeicher, eine verdoppelte Basisspeicherkapazität (256 GB statt 128 GB), ein helleres Display, verbesserte Kamerasensoren und erweiterte KI‑Funktionen.

Wer weiterhin ein iPhone 16 Pro erwerben möchte, muss auf Restbestände bei autorisierten Händlern, Mobilfunkanbietern oder den Gebrauchtmarkt ausweichen. Dort sind die Geräte oft noch einige Monate verfügbar, bis Lagerbestände abverkauft sind.

Aktuelle iPhone‑Modelle im Apple‑Store (Stand September 2025)

ModellDisplaygrößeSpeicheroptionenStartpreis (UVP)
iPhone 17 Pro Max6,9″256 GB – 1 TBab 1.449 €
iPhone 17 Pro6,3″256 GB – 1 TBab 1.299 €
iPhone 17 Plus6,7″128 GB – 512 GBab 1.049 €
iPhone 176,1″128 GB – 512 GBab 949 €
iPhone 16 Plus6,7″128 GB – 512 GBab 899 €
iPhone 166,1″128 GB – 512 GBab 799 €

Damit setzt Apple seine klare Linie fort, ältere Pro‑Modelle konsequent durch die neueste Generation zu ersetzen, um technologische Innovationen und höhere Margen zu sichern.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple


Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!


Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.

Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel

Schreibe einen Kommentar