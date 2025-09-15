Warum gibt es das iPhone 16 pro und pro max nicht mehr?

Apple hat die iPhone 16 Pro‑Modelle mit der Einführung der iPhone‑17‑Serie aus dem offiziellen Sortiment entfernt. Dieses Vorgehen entspricht der seit Jahren etablierten Produktstrategie des Unternehmens: Mit jeder neuen Generation werden die Pro‑Modelle des Vorjahres eingestellt, um das Angebot zu straffen, die Produktion auf aktuelle Geräte zu konzentrieren und den Absatz der neuesten Modelle zu fördern.
Die iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max wurden im Herbst 2024 vorgestellt und boten unter anderem ein Titan‑Gehäuse, den A18 Pro‑Chip, verbesserte Kamerasysteme und erstmals die „Tetra‑Prism“-Telelinse auch im kleineren Pro‑Modell. Mit dem Start der iPhone‑17‑Serie im September 2025 hat Apple diese Geräte aus dem eigenen Online‑Store und den Retail‑Filialen entfernt.
Im offiziellen Portfolio verbleiben nun das iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sowie ausgewählte ältere Standardmodelle wie das iPhone 16 und iPhone 16 Plus, die zu reduzierten Preisen angeboten werden. Die neuen Pro‑Modelle bieten unter anderem mehr Arbeitsspeicher, eine verdoppelte Basisspeicherkapazität (256 GB statt 128 GB), ein helleres Display, verbesserte Kamerasensoren und erweiterte KI‑Funktionen.
Wer weiterhin ein iPhone 16 Pro erwerben möchte, muss auf Restbestände bei autorisierten Händlern, Mobilfunkanbietern oder den Gebrauchtmarkt ausweichen. Dort sind die Geräte oft noch einige Monate verfügbar, bis Lagerbestände abverkauft sind.
Aktuelle iPhone‑Modelle im Apple‑Store (Stand September 2025)
|Modell
|Displaygröße
|Speicheroptionen
|Startpreis (UVP)
|iPhone 17 Pro Max
|6,9″
|256 GB – 1 TB
|ab 1.449 €
|iPhone 17 Pro
|6,3″
|256 GB – 1 TB
|ab 1.299 €
|iPhone 17 Plus
|6,7″
|128 GB – 512 GB
|ab 1.049 €
|iPhone 17
|6,1″
|128 GB – 512 GB
|ab 949 €
|iPhone 16 Plus
|6,7″
|128 GB – 512 GB
|ab 899 €
|iPhone 16
|6,1″
|128 GB – 512 GB
|ab 799 €
Damit setzt Apple seine klare Linie fort, ältere Pro‑Modelle konsequent durch die neueste Generation zu ersetzen, um technologische Innovationen und höhere Margen zu sichern.
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.