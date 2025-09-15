Huawei Watch Ultimate 2025: Robuster und intelligenter

Huawei hat mit der Watch Ultimate 2025 eine überarbeitete Version seiner Premium-Smartwatch vorgestellt. Das Modell richtet sich an Nutzer mit hohen Anforderungen an Robustheit, Funktionalität und Akkulaufzeit.
Die Uhr verfügt über ein widerstandsfähiges Gehäuse, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert wurde. Die Wasserdichtigkeit wurde auf bis zu 150 Meter erhöht, was sie für professionelle Tauchgänge geeignet macht. Zusätzlich unterstützt die Watch Ultimate nun eSIM, wodurch Mobilfunkfunktionen unabhängig vom Smartphone genutzt werden können.
Neu integriert sind die Sensoren X-Tab und TruSense, die eine präzisere Erfassung von Gesundheits- und Aktivitätsdaten ermöglichen. Dazu zählen unter anderem Herzfrequenzmessung, Sauerstoffsättigung, Schlafanalyse und Stresslevel-Erkennung.
Ein zentrales Merkmal der neuen Generation ist die Verwendung von High-Silicon Stacked Batteries. Diese Technologie erlaubt eine höhere Energiedichte bei kompakter Bauweise. Huawei gibt eine typische Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen an, bei intensiver Nutzung sind bis zu 8 Tage möglich.
Die Smartwatch läuft mit HarmonyOS und bietet Kompatibilität mit Android- und iOS-Geräten. Neben klassischen Fitnessfunktionen sind auch spezialisierte Modi wie ein Tauchcomputer und ein Golfplatz-Modus verfügbar. Software-Updates und Support erfolgen über die offiziellen Huawei-Plattformen.
Mit der Watch Ultimate 2025 positioniert sich Huawei weiterhin im oberen Segment des Smartwatch-Markts und adressiert gezielt Nutzergruppen mit professionellen oder sportlichen Anforderungen.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.