Huawei Watch Ultimate 2025: Robuster und intelligenter

Huawei hat mit der Watch Ultimate 2025 eine überarbeitete Version seiner Premium-Smartwatch vorgestellt. Das Modell richtet sich an Nutzer mit hohen Anforderungen an Robustheit, Funktionalität und Akkulaufzeit.

Die Uhr verfügt über ein widerstandsfähiges Gehäuse, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert wurde. Die Wasserdichtigkeit wurde auf bis zu 150 Meter erhöht, was sie für professionelle Tauchgänge geeignet macht. Zusätzlich unterstützt die Watch Ultimate nun eSIM, wodurch Mobilfunkfunktionen unabhängig vom Smartphone genutzt werden können.

Neu integriert sind die Sensoren X-Tab und TruSense, die eine präzisere Erfassung von Gesundheits- und Aktivitätsdaten ermöglichen. Dazu zählen unter anderem Herzfrequenzmessung, Sauerstoffsättigung, Schlafanalyse und Stresslevel-Erkennung.

Ein zentrales Merkmal der neuen Generation ist die Verwendung von High-Silicon Stacked Batteries. Diese Technologie erlaubt eine höhere Energiedichte bei kompakter Bauweise. Huawei gibt eine typische Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen an, bei intensiver Nutzung sind bis zu 8 Tage möglich.

Die Smartwatch läuft mit HarmonyOS und bietet Kompatibilität mit Android- und iOS-Geräten. Neben klassischen Fitnessfunktionen sind auch spezialisierte Modi wie ein Tauchcomputer und ein Golfplatz-Modus verfügbar. Software-Updates und Support erfolgen über die offiziellen Huawei-Plattformen.

Mit der Watch Ultimate 2025 positioniert sich Huawei weiterhin im oberen Segment des Smartwatch-Markts und adressiert gezielt Nutzergruppen mit professionellen oder sportlichen Anforderungen.