Apple hätte noch mehr iPhone verkaufen können – Lieferengpässe bremsen

Trotz eines beeindruckenden Umsatzwachstums im iPhone-Sektor bleibt Apple hinter den hohen Erwartungen der Analysten zurück. Während die Nachfrage nach dem Smartphone-Flaggschiff ungebrochen ist, verhindern globale Lieferprobleme bei Halbleitern ein noch stärkeres Ergebnis.
Apple konnte im vergangenen Quartal einen deutlichen Sprung bei den iPhone-Erlösen verzeichnen. Diese kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 22 Prozent auf insgesamt 56,99 Milliarden Dollar. Doch was nach einem vollen Erfolg klingt, sorgte an der Börse für Ernüchterung: Marktbeobachter hatten im Vorfeld mit noch höheren Zahlen gerechnet.
Der Grund für das Verfehlen der Prognosen liegt jedoch nicht an mangelndem Kundeninteresse. „Die Nachfrage war enorm“, betonte Apple-Chef Tim Cook in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Vielmehr sei der Konzern Opfer der eigenen Lieferkette geworden. Cook erklärte, dass Zulieferer derzeit nicht in der Lage seien, bestimmte benötigte Chips in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen.
Fokus auf „Legacy Nodes“
Interessanterweise fehlen nicht primär die hochmodernen Prozessoren für die Rechenleistung, sondern oft einfachere Bauteile, die für Funktionen wie die Display-Steuerung oder das Energiemanagement zuständig sind. Diese Engpässe ziehen sich durch die gesamte Tech-Branche und zwingen nun auch den wertvollsten Konzern der Welt zur Drosselung seiner Auslieferungen.
Für das kommende Quartal bleibt die Situation angespannt. Experten gehen davon aus, dass die Lieferverzögerungen Apple noch einige Zeit begleiten werden. Dennoch zeigt sich der Konzern zuversichtlich, die Produktion schrittweise wieder hochfahren zu können, sobald sich die Lage auf dem Halbleitermarkt entspannt.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.