Volla Phone Plinius: Datenschutz trifft auf moderne Technik „Made in Germany“

Mit dem Modell Plinius hebt das deutsche Unternehmen Volla seine Philosophie auf ein neues Hardware-Niveau. Das Smartphone verspricht kompromisslose digitale Freiheit ohne Google-Dienste, kombiniert mit einer Hardware, die sich vor der Mittelklasse-Konkurrenz nicht verstecken muss.

Das Plinius bricht mit dem Trend fest verbauter Komponenten. Trotz einer IP68-Zertifizierung (wasser- und staubdicht) lässt sich das Gehäuse mit einem einfachen Schraubenzieher öffnen, um die 5.300 mAh starke Batterie selbst zu wechseln. Das Gerät wiegt stolze 230 Gramm und ist 10,5 mm dick, was seiner robusten Bauweise geschuldet ist.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Display: 6,67 Zoll OLED, 120 Hz Bildwiederholrate, bis zu 1.000 Nits Helligkeit.

6,67 Zoll OLED, 120 Hz Bildwiederholrate, bis zu 1.000 Nits Helligkeit. Prozessor: MediaTek Dimensity 7300 (8-Kern-Chip mit 5G-Unterstützung).

MediaTek Dimensity 7300 (8-Kern-Chip mit 5G-Unterstützung). Speicher: 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD).

8 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD). Kameras: 64-MP-Hauptkamera, 8-MP-Ultraweitwinkel und eine 32-MP-Selfie-Kamera.

64-MP-Hauptkamera, 8-MP-Ultraweitwinkel und eine 32-MP-Selfie-Kamera. Besonderheit: Zwei frei konfigurierbare Zusatztasten am Gehäuse.

Software: Die Wahl zwischen Android-Alternative und Linux

Wie bei Volla üblich, hat der Käufer die Wahl zwischen zwei Betriebssystemen:

Volla OS: Basiert auf einem Google-freien Android (AOSP) und nutzt ein minimalistisches Bedienkonzept („Springboard“), bei dem man direkt vom Startbildschirm aus Aktionen startet, ohne erst Apps suchen zu müssen. Ubuntu Touch: Ein echtes Linux-Betriebssystem für Mobilgeräte, das „Convergence“ unterstützt – schließt man das Telefon an einen Monitor an, wird es zum Desktop-PC.

Neu beim Plinius ist die On-Device-KI. Spracherkennung und Foto-Optimierung laufen vollständig auf dem Gerät ab, sodass keine Daten in eine Cloud übertragen werden.

Verfügbarkeit und Preise in Deutschland

Das Volla Phone Plinius ist seit Mitte April 2026 offiziell in Deutschland erhältlich.

Preis: Das Standardmodell mit 128 GB Speicher kostet 598 Euro .

Das Standardmodell mit 128 GB Speicher kostet . Plinius Plus: Für Juni 2026 ist zudem das „Plinius Plus“ angekündigt. Für 698 Euro bietet es 12 GB RAM, 256 GB Speicher und eine spezielle Rückseite mit Pogo-Pins für modulares Zubehör.

Für Juni 2026 ist zudem das „Plinius Plus“ angekündigt. Für bietet es 12 GB RAM, 256 GB Speicher und eine spezielle Rückseite mit Pogo-Pins für modulares Zubehör. Bezugsquellen: Das Gerät wird direkt über den Onlineshop des Herstellers sowie bei ausgewählten Fachhändlern vertrieben, die auf nachhaltige und sichere IT spezialisiert sind.

Das Volla Phone Plinius ist kein Massenprodukt, sondern ein Statement. Es richtet sich an Anwender, die keine Lust auf Tracking haben, ihr Smartphone länger als zwei Jahre nutzen wollen und Wert auf eine Fertigung in Deutschland legen. Mit 5G und dem 120-Hz-OLED-Display ist es technisch nun endlich auf der Höhe der Zeit.