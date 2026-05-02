Samsung sprengt alle Rekorde: KI-Boom beschert historisches Allzeithoch

Der Technologiegigant Samsung hat das erste Quartal 2026 mit einem Paukenschlag abgeschlossen. Dank einer beispiellosen Nachfrage nach KI-Komponenten und einer konsequenten Premium-Strategie bei Mobilgeräten meldet das Unternehmen Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn.

Historische Zahlen im ersten Quartal

Samsung erzielte im abgelaufenen Quartal einen konsolidierten Umsatz von 133,9 Billionen KRW – ein Anstieg von beeindruckenden 43 % gegenüber dem Vorquartal und ein neuer historischer Höchstwert. Auch der operative Gewinn erreichte mit 57,2 Billionen KRW ein Rekordniveau. Maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung war die Halbleitersparte (DS Division), die ihren Umsatz im Vergleich zum Vorquartal fast verdoppeln konnte (+86 %).

Halbleiter: Die Macht der KI-Speicher

Die Speicher-Sparte profitiert massiv von der globalen Expansion der KI-Infrastruktur. Trotz begrenzter Lieferkapazitäten konnte Samsung durch technologische Führungspositionen und gestiegene Preise glänzen:

HBM4 & SOCAMM2: Samsung startete als branchenweit erster Hersteller den Massenverkauf von HBM4-Speichern für Nvidias neue „Vera Rubin“-Plattform.

Samsung startete als branchenweit erster Hersteller den Massenverkauf von HBM4-Speichern für Nvidias neue „Vera Rubin“-Plattform. Ausblick: Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet das Unternehmen eine weiterhin starke Nachfrage durch Hyperscaler und die Einführung von „Agentic AI“. Die Entwicklung von 1,4-nm-Chips läuft nach Plan, während die Massenproduktion von 2-nm-Prozessen für den Mobilmarkt vorbereitet wird.

Mobilfunk und Displays: Fokus auf das High-End-Segment

Die MX-Sparte (Mobile Experience) steigerte ihren Umsatz auf 38,1 Billionen KRW, getragen durch den erfolgreichen Launch neuer Flaggschiff-Smartphones.

Kostendruck: Trotz steigender Materialkosten (insbesondere bei Speicherchips) sicherte Samsung seine Profitabilität durch einen Fokus auf hochwertige Produkte wie Foldables und die S-Serie.

Trotz steigender Materialkosten (insbesondere bei Speicherchips) sicherte Samsung seine Profitabilität durch einen Fokus auf hochwertige Produkte wie Foldables und die S-Serie. Displays: Samsung Display (SDC) spürte zwar saisonale Effekte im Smartphone-Markt, konnte dies jedoch durch eine starke Nachfrage nach OLED-Gaming-Monitoren teilweise kompensieren. Im zweiten Halbjahr soll die Massenproduktion von IT-OLEDs der 8.6-Generation den Vorsprung weiter ausbauen.

Consumer Electronics: AI-Integration im Haushalt

Auch im Bereich Haushaltsgeräte und Fernseher setzt Samsung voll auf Künstliche Intelligenz. Die Sparten für Visual Display und Digital Appliances erzielten einen Umsatz von 14,3 Billionen KRW.

Sport-Events als Motor: Für das zweite Quartal 2026 erwartet Samsung einen Nachfrageschub durch globale Sportgroßereignisse, den man mit einem gestärkten Line-up an großformatigen Premium-TVs nutzen will.

Für das zweite Quartal 2026 erwartet Samsung einen Nachfrageschub durch globale Sportgroßereignisse, den man mit einem gestärkten Line-up an großformatigen Premium-TVs nutzen will. Harman: Die Tochtergesellschaft Harman verzeichnete zwar einen vorübergehenden Rückgang durch hohe Speicherpreise, blickt aber optimistisch auf das restliche Jahr, insbesondere durch die steigende Belieferung der Automobilindustrie.

Samsung befindet sich in einer Phase des strukturellen Wachstums. Während das Unternehmen früher stark von Zyklen abhängig war, scheint die tiefgreifende Integration von KI in allen Geschäftsbereichen – vom Server-Chip über das Foldable bis hin zum smarten Kühlschrank – eine neue Ära der Profitabilität einzuläuten. Für das zweite Halbjahr 2026 plant der Konzern, seine technologische Führung durch die Einführung von HBM4E-Proben und die Expansion im Bereich Automotive und Luftfahrt weiter zu festigen.