Huawei Nova Flip S: günstiger Einstieg im faltbaren Bereich

Das Huawei Nova Flip S ist ein kommendes Klapp-Smartphone, das sich als Nachfolger des Nova Flip positioniert und erneut auf ein kompaktes, elegantes Design mit faltbarem Hauptdisplay setzt.Dazu soll es wieder deutlich günstiger werden als anderen Flip-Modelle. Während Huawei offiziell noch keine vollständigen Spezifikationen veröffentlicht hat, kursieren bereits verlässliche Leaks, die erste technische Details und Designmerkmale offenlegen.

Erste Informationen zum Nova Flip S

Das Gerät soll mit HarmonyOS 5.0 ausgeliefert werden und in mehreren auffälligen Farben erscheinen – darunter Sakura Pink, Sky Blue und Feather Sand Black. Besonders bemerkenswert ist die Speicherkonfiguration: Huawei plant offenbar Varianten mit bis zu 1 TB internem Speicher und 12 GB RAM, was für ein Flip-Smartphone ungewöhnlich großzügig ist. Der Preis wird in China auf etwa 5.000 Yuan geschätzt, was rund 700 US-Dollar entspricht.

Rückblick: Huawei Nova Flip (2024)

Da das Nova Flip S stark auf dem Vorgänger aufbaut, lohnt sich ein Blick auf die Ausstattung des Nova Flip, um die Erwartungen besser einordnen zu können. Dieses Modell überzeugte mit einem großen faltbaren OLED-Display, einem praktischen Außendisplay und einer soliden Kameraausstattung.

Vergleichstabelle: Nova Flip vs. Nova Flip S (basierend auf Leaks)

Merkmal Nova Flip (2024) Nova Flip S (geleakte Infos) Display (innen) 6,94″ LTPO OLED, 120 Hz Noch nicht bestätigt Außendisplay 2,14″ OLED Vermutlich ähnlich oder leicht größer Prozessor Snapdragon 7 Gen 1 Noch unbekannt RAM 8 GB 12 GB Speicheroptionen 256 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Kamera (Haupt) 50 MP mit OIS Noch nicht bestätigt Kamera (Ultraweit) 8 MP Noch nicht bestätigt Frontkamera 32 MP, 4K-fähig Vermutlich gleich oder verbessert Akku 4.400 mAh, 66W Schnellladen Vermutlich ähnlich Betriebssystem HarmonyOS 4.0 HarmonyOS 5.0 Farben Schwarz, Gold, Pink Sakura Pink, Sky Blue, Feather Sand Black u.a. Preis (China) ca. 600 Euro ca. 600 Euro

Huawei hat mit dem Nova Flip gezeigt, dass faltbare Smartphones auch im Mittelklasse-Segment attraktiv sein können. Das Nova Flip S könnte diesen Ansatz fortführen und mit mehr Speicher, neuer Software und frischen Farben punkten. Ob das Gerät auch international erscheint, bleibt fraglich – insbesondere wegen der weiterhin fehlenden Google-Dienste. Dennoch könnte es für technikaffine Nutzer in Europa und Asien eine interessante Alternative zu Samsung und Motorola darstellen. Ob es offiziell in Deutschland auf den Markt kommen wird, ist aber nicht sicher.