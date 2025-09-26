Amazon: 1,5 Milliarden Euro Rückzahlung für Prime-Kunden (aber nur in den USA)

Amazon hat sich in den USA mit der Federal Trade Commission (FTC) auf eine Geldstrafe in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar geeinigt. Hintergrund ist eine Klage aus dem Jahr 2023, in der dem Unternehmen vorgeworfen wurde, Millionen von Kunden ohne deren ausdrückliche Zustimmung in Prime-Abonnements eingeschrieben zu haben. Zudem soll Amazon die Kündigung dieser Abonnements bewusst erschwert haben. Die Einigung umfasst Rückzahlungen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar an rund 35 Millionen betroffene Prime-Kunden sowie eine zusätzliche Strafzahlung von einer Milliarde US-Dollar. Kunden, die innerhalb von zwölf Monaten weniger als drei Prime-Dienste genutzt haben, erhalten automatisch bis zu 51 US-Dollar zurück. Weitere Betroffene können innerhalb von sechs Monaten nach Benachrichtigung einen Antrag auf Rückerstattung stellen.

Neben der finanziellen Sanktion verpflichtet sich Amazon, seine Anmelde- und Kündigungsprozesse für Prime grundlegend zu überarbeiten. Künftig muss eine klare und leicht zugängliche Ablehnungsoption bereitgestellt werden. Die FTC bezeichnete die Einigung als eine der höchsten Rückzahlungssummen in ihrer Geschichte. Amazon betonte, dass die Vereinbarung kein Schuldeingeständnis darstelle. Man habe sich auf den Vergleich eingelassen, um einen langwierigen Rechtsstreit und mögliche Berufungsverfahren zu vermeiden. Die finale Zustimmung zu der Einigung steht noch aus und muss von einem Gericht im Bundesstaat Washington erteilt werden.

Diese Maßnahme reiht sich ein in eine Serie von Verfahren gegen große Technologiekonzerne, bei denen die US-Behörden verstärkt gegen irreführende Geschäftspraktiken und Verstöße gegen Verbraucherrechte vorgehen. Die Einigung mit Amazon gilt als bedeutender Schritt zur Stärkung der Transparenz und Fairness im digitalen Abonnementgeschäft.