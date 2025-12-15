Apple iPhone 20: neuartiges Display soll von LG kommen

Mehrere glaubwürdige Quellen berichten, dass Apple im Jahr 2027 das „iPhone 19“ überspringen und stattdessen direkt ein „iPhone 20“ veröffentlichen könnte. Hintergrund dieser Entscheidung ist das 20-jährige Jubiläum des iPhones, das ursprünglich am 29. Juni 2007 vorgestellt wurde. Laut einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Omdia, die unter anderem von ETNews und MacRumors aufgegriffen wurde, plant Apple diesen symbolischen Sprung in der Namensgebung, um das Jubiläum besonders hervorzuheben.

Ein ähnlicher Schritt erfolgte bereits 2017, als Apple zum zehnjährigen Jubiläum das „iPhone X“ präsentierte und damit das „iPhone 9“ übersprang. Damals war die Namensänderung mit einem deutlichen Designwechsel verbunden – und auch für 2027 wird ein radikaler Neuanfang erwartet. Spekuliert wird über ein nahezu rahmenloses iPhone mit vollständig gläserner Oberfläche und gebogenen Displaykanten, eine Vision, die Apples ehemaliger Designchef Jony Ive bereits vor Jahren skizziert hatte.

Mittlerweile häufen sich die Hinweise, dass dieses Konzept tatsächlich umgesetzt wird (inklusiver vieler AI Vorlagen im Netz dazu). Leider gibt es bisher noch kein Grafikmaterial direkt von Apple oder aus Leaks.

Diese technologische Neuerung spaltet die Strategien der beiden koreanischen Giganten: LG Display (LGD) geht hierbei „All-In“, um sich als Hauptlieferant für Apple zu positionieren. LGD bewegt sich aggressiv, investiert massiv in neue Fertigungslinien und die Weiterentwicklung der komplexen Produktionsprozesse, die für die Herstellung dieser innovativen, an allen vier Kanten abgerundeten Panels erforderlich sind. Für LGD ist dies eine risikoreiche Wette mit enormem Potenzial: Sollte Apple diese Technologie in der Serie verbauen, würde LGD einen Großteil der Aufträge für das Premium-Gerät sichern.

Samsung Display hingegen spielt es deutlich sicherer. Als Marktführer im OLED-Segment fährt Samsung eine vorsichtigere Linie. Obwohl sie über die technologische Kompetenz zur Herstellung solcher Displays verfügen, vermeiden sie offenbar das hohe finanzielle Risiko und die unkalkulierbaren Produktionsschwierigkeiten, die mit der Einführung der ersten Generation dieser extrem komplexen Panels verbunden sind. Analysten deuten dies als eine strategische Entscheidung, bei der Samsung seine Ressourcen stattdessen auf stabilere, bewährte Technologien sowie auf andere zukunftsträchtige Bereiche, wie die Weiterentwicklung von faltbaren Displays, konzentriert. Die unterschiedlichen Ansätze von LG und Samsung führen somit bereits Jahre vor der Veröffentlichung des „iPhone 20“ zu einer tektonischen Verschiebung in den Investitionsplänen der koreanischen Display-Industrie.

iPhone 20 bereits im Frühjahr 2027

Zusätzlich wird vermutet, dass Apple den üblichen September-Zyklus verlassen und das Jubiläumsmodell bereits im Frühjahr 2027 vorstellen könnte – also näher am ursprünglichen Launch-Datum des ersten iPhones. Auch eine Umstellung auf zwei iPhone-Zyklen pro Jahr wird diskutiert, was eine tiefgreifende Veränderung der bisherigen Produktstrategie bedeuten würde.

Ein weiterer Hinweis auf die mögliche Namensänderung ergibt sich aus Apples Softwarestrategie: Das Unternehmen hatte bei iOS bereits die Nummer 19 übersprungen und sich stattdessen an Kalenderjahren orientiert. Dieses Muster könnte nun auch auf die Hardware übertragen werden.

Zusammengefasst deuten die Hinweise darauf hin, dass Apple das „iPhone 19“ auslässt, um mit dem „iPhone 20“ ein symbolträchtiges Jubiläumsgerät zu präsentieren – mit neuem Design, angepasstem Veröffentlichungszeitpunkt und möglicherweise einer neuen Produktstrategie.

BILD iPhone 20 Konzept (AI)