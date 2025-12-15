Samsung Galaxy A07: Verstärkung für die Einsteiger-Klasse [UPDATE Geekbench]

Bei der indischen BIS sind neue Samsung Modelle aufgetaucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit unter anderem für das neue Samsung Galaxy A07 stehen.

Konkret: Samsung-Smartphones mit den Modellnummern SM-A075F/DS, SM-E075F/DS und SM-M075F/DS haben in Indien die BIS-Zertifizierung erhalten. Obwohl die offiziellen Namen dieser Geräte noch nicht bestätigt sind, ist es aufgrund der Vorgängermodellnummern wahrscheinlich, dass die neuen Modellnummern dem Galaxy A07, Galaxy F07 und Galaxy M07 entsprechen.

Die Zahl „5“ in den Modellnummern deutet dazu darauf hin, dass es sich um 4G-Modelle handelt. Daher wird erwartet, dass das neue Galaxy A07 (SM-A075F) das Galaxy A06 4G (SM-A065F) ablöst, das im September letzten Jahres auf den Markt kam.

UPDATE Ein kürzlicher Eintrag in der Geekbench-Datenbank liefert konkrete Hinweise auf die technische Ausstattung des kommenden Samsung Galaxy A07 5G mit der Modellnummer SM-A076B.1 Das Budget-Smartphone wird demnach mit dem MediaTek Dimensity 6300 Chipsatz auf den Markt kommen, was einen signifikanten Schritt in Samsungs Low-End-Segment mit 5G-Fähigkeit markiert.

Der Geekbench-Eintrag enthüllt, dass der Dimensity 6300 SoC als Achtkern-Prozessor konfiguriert ist, bestehend aus zwei Hochleistungskernen mit einer Taktfrequenz von 2,40 GHz und sechs Effizienzkernen, die mit 2,00 GHz arbeiten.2 Für die Grafikleistung ist die Mali-G57 MC2 r0p1 GPU zuständig.

Darüber hinaus zeigte der getestete Prototyp eine Ausstattung mit 4 GB RAM und lief bereits mit dem Betriebssystem Android 16. Diese Kombination aus einem modernen Betriebssystem und einem 5G-fähigen Chipsatz deutet darauf hin, dass Samsung beabsichtigt, das Galaxy A07 5G als wettbewerbsfähige Einstiegsoption für Nutzer zu positionieren, die eine zukunftssichere Konnektivität zu einem erschwinglichen Preis suchen. Weitere Details zu Kamera und Display werden voraussichtlich in den kommenden Wochen vor dem erwarteten Launch bekannt gegeben.

Was ist bisher zum Galaxy A07 bekannt?

Das Samsung Galaxy A07, ein kommendes Einstiegs-Smartphone, wird in einer 4G- und einer 5G-Variante erwartet. Es soll ein 6,7-Zoll-PLS-LCD mit HD+-Auflösung (720 x 1600 Pixel) und einer Bildwiederholrate von 60 Hz oder 90 Hz bieten, jedoch ohne bekannten Display-Schutz wie Gorilla Glass. Angetrieben wird die 4G-Version vom MediaTek Helio G85, einem Octa-Core-Prozessor (12 nm, bis 2,0 GHz), während die 5G-Version vermutlich den MediaTek Dimensity 720 nutzt. Verfügbare Speichervarianten umfassen 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB oder 6 GB/128 GB, erweiterbar per microSD. Die Kamera besteht aus einem Dual-Setup mit 50 MP (Haupt) und 2 MP (Tiefensensor) für 1080p-Videos bei 30 fps, während die Frontkamera 8 MP (4G) oder 13 MP (5G) bietet. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh (4G) oder 5500 mAh (5G) und unterstützt 25W-Schnellladung, womit eine Vollladung in etwa 80 Minuten möglich ist. Das Gerät läuft auf Android 14 mit One UI und bietet Dual-SIM, WLAN, Bluetooth und USB. Designmäßig erwartet man ein modernes, schlankes Erscheinungsbild mit glänzendem Finish in mehreren Farben, allerdings ohne Angaben zu Materialien wie Glas oder Kunststoff. Die Leistung reicht für alltägliche Aufgaben wie Social Media, Streaming und leichte Spiele, wobei die 5G-Version durch schnellere Konnektivität punktet. Preislich wird die 5G-Version in Indien bei etwa ₹9.499 (ca. 105 EUR) und die 4G-Version in Bangladesch bei etwa BDT 24.000 (ca. 190 EUR) erwartet. Die Veröffentlichung ist für Juni 2025 geplant, genaue Termine stehen noch aus, und das Gerät wurde kürzlich von der Nemko Authority zertifiziert, zusammen mit den Modellen Galaxy M07 4G und F07 4G. Es richtet sich an Nutzer, die ein preisgünstiges Smartphone mit solider Leistung und langer Akkulaufzeit suchen, wobei Premium-Features wie ein Ultraweitwinkelobjektiv oder ein AMOLED-Display fehlen. Da die Informationen auf Leaks basieren, sollten offizielle Ankündigungen von Samsung abgewartet werden.

BILD Samsung Galaxy A06