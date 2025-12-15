LG Smart TVs erhalten ungebetenen Besuch: Microsoft Copilot zwangsinstalliert

Besitzer von LG Smart TVs erleben nach einem kürzlichen Software-Update eine unerfreuliche Überraschung: Microsoft Copilot wurde automatisch auf ihren Geräten installiert, und es scheint keine Möglichkeit zu geben, die Anwendung zu löschen.

Die Beschwerden begannen letzte Woche auf Reddit aufzutauchen, wo Nutzer Screenshots und ihren Frust teilten. Ein Beitrag im Subreddit r/mildlyinfuriating erhielt über 35.000 Upvotes. Der ursprüngliche Poster zeigte Copilot als permanentes und nicht entfernbares Element auf dem Startbildschirm.

Widerstand in der Community

Die automatische Installation und die Unmöglichkeit, die App zu deinstallieren, hat in der LG-Nutzergemeinschaft für Empörung gesorgt. Die primären Kritikpunkte sind:

Bloatware: Viele Nutzer empfinden Copilot als unnötige oder unerwünschte Software, die Speicherplatz und möglicherweise Systemressourcen beansprucht.

Keine Wahlmöglichkeit: Die erzwungene Installation ohne Zustimmung der Nutzer wird als Eingriff in die Kontrolle über das eigene Gerät und die persönliche Präferenz angesehen. Das sich Copilot auf den Geräten nicht löschen lässt, macht es noch problematischer.

Dauerhafte Präsenz: Die Tatsache, dass Copilot als fester Bestandteil des Startbildschirms verbleibt und nicht wie andere Apps gelöscht werden kann, frustriert diejenigen, die Wert auf eine aufgeräumte und minimalistische Benutzeroberfläche legen.

Nutzer berichten, dass die App oft ganz vorne auf der App-Leiste platziert wird, was ihre Präsenz noch aufdringlicher macht.

Hintergrund der Kooperation

Die Installation ist höchstwahrscheinlich das Ergebnis einer erweiterten Partnerschaft zwischen LG und Microsoft. Bereits in der Vergangenheit haben die Unternehmen zusammengearbeitet, unter anderem bei Cloud-Gaming-Lösungen. Die Integration eines KI-Assistenten wie Copilot könnte Teil von LGs Strategie sein, die Funktionalität seiner webOS-Plattform durch KI zu erweitern.

Bisher haben weder LG noch Microsoft eine offizielle Stellungnahme zu den Beschwerden oder der erzwungenen Installation veröffentlicht. Es bleibt unklar, ob dies ein unbeabsichtigter Fehler im Update-Prozess ist oder eine bewusste Entscheidung, Copilot als Kernfunktion der Smart TVs zu etablieren.

Viele Besitzer hoffen nun auf ein schnelles Patch-Update, das es ihnen ermöglicht, Copilot zu deinstallieren oder zumindest von der Hauptseite zu entfernen. Die Situation verdeutlicht einmal mehr die wachsende Debatte über die Kontrolle von Nutzern über ihre Smart Devices und die zunehmende Tendenz von Herstellern, Drittanbieter-Software ohne die Möglichkeit zur Deinstallation zu implementieren.