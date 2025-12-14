Samsung Walles unterstützt nun auch Porsche Cayenne Electric und Macan

Fahrer*innen des neuen Porsche Macan (Modelljahr 2026) können künftig auf den klassischen Autoschlüssel verzichten. Das SUV lässt sich nun über einen digitalen Fahrzeugschlüssel im Samsung Wallet auf kompatiblen Samsung Galaxy Smartphones entriegeln, starten und wieder verriegeln. Im kommenden Jahr soll die Funktion auf weitere Modelle ausgeweitet werden, darunter den vollelektrischen Cayenne Electric.

Zentraler Zugriff über Samsung Wallet

Mit Samsung Wallet erhalten Nutzer*innen einen intuitiven und sicheren Zugang zu ihrem Porsche. Ein Wisch nach oben genügt, um den digitalen Schlüssel aufzurufen – gemeinsam mit weiteren Funktionen wie hinterlegten Kreditkarten. Ein App-Wechsel ist nicht erforderlich, was den Alltag deutlich komfortabler gestaltet.

Der Porsche Digital Key wird auf unterstützten Samsung Galaxy Geräten mit einer Sicherheitszertifizierung der Stufe EAL6+ geschützt. Der Schlüssel ist lokal auf dem Gerät gespeichert und vor unbefugtem Zugriff gesichert.

Über Samsung Wallet können Nutzer*innen ihren digitalen Schlüssel zudem drahtlos mit ausgewählten Kontakten teilen. Der gewährte Zugriff lässt sich jederzeit widerrufen.

Für die Kommunikation zwischen Smartphone und Fahrzeug kommen Ultra-Wideband (UWB) oder Near Field Communication (NFC) zum Einsatz. Beide Technologien basieren auf Standards des Car Connectivity Consortium (CCC) sowie des Fine Ranging (FiRa) Consortium und ermöglichen eine präzise, sichere Authentifizierung.

Schutz bei Verlust oder Diebstahl

Geht ein Samsung Galaxy Gerät verloren oder wird gestohlen, können Besitzer*innen den im Samsung Wallet gespeicherten digitalen Schlüssel über Samsung Find aus der Ferne sperren oder vollständig löschen. Zusätzlich schützt die biometrische oder PIN-basierte Authentifizierung im Samsung Wallet, unterstützt durch die Sicherheitsarchitektur Samsung Knox.

Einfache Einrichtung über die My Porsche-App

Die Aktivierung des digitalen Schlüssels erfolgt über die My Porsche-App. Nach der Verknüpfung des Fahrzeugs führt die App Schritt für Schritt durch den Prozess, um den digitalen Schlüssel sicher im Samsung Wallet zu hinterlegen und sofort nutzen zu können.

Der digitale Fahrzeugschlüssel für ausgewählte Porsche-Modelle wird noch in diesem Monat in Europa eingeführt. Die weltweite Verfügbarkeit erfolgt abgestimmt auf die Markteinführung der jeweiligen Porsche-Fahrzeuge.