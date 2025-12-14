iPhone 18 pro Serie: ein Blick auf die bisher bekannten Details

Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max werden voraussichtlich im September 2026 veröffentlicht. Die Gerüchte deuten auf einen bedeutenden Generationssprung bei den Pro-Modellen hin, der sich vor allem im Design und der Kameratechnik zeigen wird.

Auf das normale iPhone 18 müssen Fans dagegen wohl noch länger warten. Die neuen Modelle sollen erst 2027 kommen.

Hier sind die wichtigsten erwarteten Neuerungen und Leaks für das iPhone 18 Pro und 18 Pro Max, basierend auf aktuellen Berichten aus der Lieferkette (Stand: Dezember 2025):

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Kategorie iPhone 18 Pro / Pro Max (Gerücht 2026) Bedeutung & Auswirkung Design / Display Face ID unter dem Display (UD-Face ID) Die Dynamic Island soll stark schrumpfen oder in manchen Modellen auf ein kleines Punch-Hole für die Frontkamera reduziert werden, da die TrueDepth-Sensoren unsichtbar werden. Kamera (Hauptlinse) Variable Blende (Variable Aperture) Das Pro-Modell könnte erstmals eine physisch verstellbare Blende erhalten. Dies ermöglicht mehr Kontrolle über die Schärfentiefe (Bokeh) und eine bessere Lichtaufnahme bei schwierigen Bedingungen. Kamera (Zoom) Verbesserte Periskop-Telekamera Gerüchte um eine stärkere optische Vergrößerung, möglicherweise 10-facher optischer Zoom (aktuell 5x beim Pro Max). Leistung A20 Pro Chip (3nm-Fertigung) Erwarteter Chip der nächsten Generation. Der Fokus liegt voraussichtlich stark auf KI-Funktionen (iOS 20), die lokal auf dem Gerät verarbeitet werden. Konnektivität Satelliten-Internet Spekulationen über eine volle Internetverbindung (nicht nur Notrufe) über Satellit. Material/Gehäuse „Leicht transparente“ Rückseite Gerüchte über eine teilweise durchscheinende Rückseite bei den Pro-Modellen, um interne Komponenten subtil zu zeigen. Speicher/RAM Bis zu 12 GB RAM Erwartetes Upgrade des Arbeitsspeichers, insbesondere für die KI- und Multitasking-Funktionen des A20 Pro.

Das Ende der Dynamic Island (Fast)

Die größte Design-Veränderung seit der Einführung der Notch 2017 könnte bevorstehen:

Face ID wird unsichtbar: Apple arbeitet Berichten zufolge daran, die gesamte Face-ID-Technologie (TrueDepth-Sensoren) unter das Display zu verlegen.

Schrumpfende Aussparung: Beim iPhone 18 Pro/Pro Max bliebe dann nur noch eine kleine kreisförmige Aussparung (Punch-Hole) für die Frontkamera übrig. Die Dynamic Island in ihrer jetzigen Form würde damit stark verkleinert oder verschwindet.

Kamera-Upgrade mit variabler Blende

Die Pro-Modelle könnten eine DSLR-ähnliche Funktion erhalten:

Variable Blende: Die Hauptkamera (voraussichtlich weiterhin 48 MP) soll eine variable Blende (variable Aperture) bekommen. Das ist ein großer technischer Schritt: Sie ermöglicht es, die Blendenöffnung physisch zu steuern. Vorteil bei Dunkelheit: Blende weit öffnen ($f/1.5$) für mehr Licht und bessere Low-Light-Fotos. Vorteil bei Tag: Blende schließen ($f/2.4$) für schärfere Bilder und eine größere Schärfentiefe.

Zoom: Es wird erwartet, dass der Periskop-Zoom des Pro Max weiter optimiert wird, um höhere optische Zoom-Faktoren zu erreichen (z.B. 10x).

Der A20 Pro Chip und KI-Fokus

Der neue Prozessor wird als Herzstück für neue Software-Funktionen dienen:

A20 Pro: Der Chip wird voraussichtlich weiterhin in 3nm-Technologie gefertigt und den Fokus stark auf die Neural Engine legen.

Der Chip wird voraussichtlich weiterhin in 3nm-Technologie gefertigt und den Fokus stark auf die legen. iOS 20 & KI: Experten erwarten, dass iOS 20 im Jahr 2026 eine Reihe KI-zentrierter Funktionen einführen wird, die hohe Anforderungen an die lokale Rechenleistung des A20 Pro stellen.

Die iPhone 18 Pro Serie wird damit voraussichtlich ein „S-Jahr“ für die Hardware überspringen und direkt einen Major-Change bei Design und Kamera vollziehen.

