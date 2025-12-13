Qualcomm: Snapdragon 6s 4G Gen 2 und Snapdragon 4 Gen 4 verstärken den Einsteigerbereich

Qualcomm hat seine Roadmap für mobile Plattformen erweitert und präsentiert mit der Snapdragon 6s 4G Gen 2 und der Snapdragon 4 Gen 4 zwei strategisch wichtige neue Chipsätze. Beide Plattformen sind darauf ausgelegt, die Leistung, Fotografie und Konnektivität für das globale Marktsegment der Mittel- und Einstiegsklasse signifikant zu verbessern und damit mehr Nutzern Zugang zu Premium-Funktionen zu ermöglichen.

Snapdragon 6s 4G Gen 2: Leistung und Kamera-Upgrade für die Mittelklasse

Die Snapdragon 6s 4G Gen 2 Mobile Platform zielt darauf ab, eine robuste und zuverlässige Leistung für den täglichen Gebrauch im hart umkämpften 4G-Mittelklassesegment zu bieten.

Feature-Highlight Details Vorteil für Nutzer Leistung Dedizierte Qualcomm Kryo CPU und Qualcomm Adreno GPU Flüssige Grafik, reaktionsschnelles Multitasking und nahtloses App-Erlebnis. Fotografie Unterstützung für bis zu 108 MP-Auflösung und Qualcomm Spectra Triple ISP Ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von Daten aus drei Kameras für vielseitige Aufnahmemodi (z.B. Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel und Tele). Konnektivität Schnelles 4G LTE und Wi-Fi 5 (802.11ac Standard) Zuverlässige und schnelle drahtlose Verbindungen für Streaming und Downloads, wo 5G noch nicht flächendeckend verfügbar ist. KI-Funktionen KI-gestützte Unterstützung für Funktionen wie Fernfelderkennung und Echoortung Deutlich klarere Sprachqualität bei Anrufen, auch in lauten Umgebungen. Fertigung (Angenommen) Effizienter Herstellungsprozess Gute Balance zwischen Leistung und Energieeffizienz.

Die 6s 4G Gen 2 adressiert Regionen, in denen der Umstieg auf 5G langsamer verläuft, und bietet Herstellern eine starke Plattform, um preisaggressive, aber funktionsreiche 4G-Smartphones auf den Markt zu bringen.

Snapdragon 4 Gen 4: 5G-Power und Effizienz in der Einstiegsklasse

Die Snapdragon 4 Gen 4 Mobile Platform wurde als Fundament für die nächste Generation von erschwinglichen 5G-Smartphones konzipiert. Sie bringt wesentliche Leistungs- und Effizienzverbesserungen in die Einstiegsklasse.

Spitzenleistung: Der Chip nutzt Kryo-CPU-Geschwindigkeiten von bis zu 2,3 GHz in Kombination mit einer leistungsfähigen Adreno-GPU . Dies stellt sicher, dass auch Einsteigergeräte moderne Apps und Spiele flüssig darstellen können.

Der Chip nutzt in Kombination mit einer leistungsfähigen . Dies stellt sicher, dass auch Einsteigergeräte moderne Apps und Spiele flüssig darstellen können. Verbesserte Kamera bei wenig Licht: Die Plattform unterstützt 36-MP-Kameras und integriert eine hardwarebasierte Multi-Frame-Rauschunterdrückung . Diese Technologie verbessert die Bildqualität in schlechten Lichtverhältnissen dramatisch und ermöglicht beeindruckende Aufnahmen, die früher nur teureren Geräten vorbehalten waren.

Die Plattform unterstützt und integriert eine . Diese Technologie verbessert die Bildqualität in schlechten Lichtverhältnissen dramatisch und ermöglicht beeindruckende Aufnahmen, die früher nur teureren Geräten vorbehalten waren. Bemerkenswerte Akkulaufzeit: Dank der Fertigung im 4-nm-Prozess bietet die 4 Gen 4 eine hervorragende Energieeffizienz. Unterstützt wird dies durch die Quick Charge 4+ Technologie für extrem schnelles Aufladen.

Dank der Fertigung im bietet die 4 Gen 4 eine hervorragende Energieeffizienz. Unterstützt wird dies durch die für extrem schnelles Aufladen. Zukunftssichere Konnektivität: Die Plattform ist mit 3GPP Release 16 5G ausgestattet, was Zugang zu den neuesten 5G-Netzwerken sowie zu zuverlässigem WLAN gewährleistet.

Mit diesen beiden Plattformen füllt Qualcomm strategische Lücken im unteren und mittleren Preissegment. Die Entscheidung, eine dedizierte 4G-Plattform (6s 4G Gen 2) weiterzuentwickeln, erkennt die Realität vieler Schwellenmärkte an, während die 4 Gen 4 den Eintritt in die 5G-Welt für ein breiteres Publikum erschwinglich macht. Qualcomm zielt darauf ab, die Leistungssprünge der Premium-Serien nun auch in die Volumensegmente zu transportieren.