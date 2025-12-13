Gerüchteküche brodelt: POCO plant drastische Umstrukturierung seiner Smartphone-Serien für 2025

POCO, die für ihr aggressives Preis-Leistungs-Verhältnis bekannte Marke unter dem Dach von Xiaomi, steht offenbar vor einer weitreichenden strategischen Neuausrichtung ihrer Produktlinien für das Jahr 2025. Ziel dieser Umstrukturierung soll eine klarere Positionierung der einzelnen Modellreihen sein, um die Überschneidungen mit den Geräten von Redmi und Xiaomi selbst zu minimieren.

Nach aktuellen Gerüchten und Hinweisen aus der Lieferkette, die auch durch einige Zertifizierungen gestützt werden, plant POCO folgende drastische Änderungen im Portfolio:

POCO X8-Serie wird dezimiert, Einstiegsmodelle fallen weg

Die größte Veränderung betrifft die bisher breit aufgestellte X-Serie, die in Zukunft deutlich verschlankt werden soll.

POCO X8-Serie (Basis-Modelle) gestrichen: Die Einführung der einfachen POCO X8-Modelle (ohne Pro oder Max) soll vollständig entfallen .

Die Einführung der einfachen POCO X8-Modelle (ohne Pro oder Max) soll vollständig . Fokus auf High-End X-Modelle: Die X-Serie wird sich stattdessen auf nur zwei Top-Modelle konzentrieren: POCO X8 Pro und das brandneue POCO X8 Pro Max. Diese Verschiebung positioniert die X-Serie näher am Premium-Segment, was Gerüchte bestätigt, wonach das ursprünglich erwartete POCO F8 im IMEI-Datenbankeintrag als POCO X8 Pro Max mit der Modellnummer 2602BPC18G geführt wird. Dies deutet darauf hin, dass die X-Serie die Rolle der neuen „Flaggschiff-Killer“ in Indien und auf globalen Märkten übernimmt, wo die F-Serie möglicherweise weniger stark vertreten war.

POCO M8-Serie wird zur Speerspitze der Mittelklasse

Die M-Serie, traditionell im mittleren bis niedrigen Preissegment angesiedelt, soll massiv ausgebaut werden.

Erweiterung der M8-Serie: Es wird erwartet, dass die M8-Serie mit mehr Modellen und Pro-Versionen aufwartet.

Es wird erwartet, dass die mit aufwartet. Premium-Features in der M-Serie: Zertifizierungsstellen wie die FCC listen bereits das POCO M8 Pro (Modellnummer 2510EPC8BG), das Berichten zufolge eine deutliche Steigerung bei Akku (ca. 6.500 mAh) und Ladegeschwindigkeit (bis zu 100W) erhalten soll. Die M-Serie könnte damit die Lücke der wegfallenden X-Einstiegsmodelle füllen und leistungsstarke Hardware in die erschwingliche Mittelklasse bringen.

F8-Serie wird zur reinen Highend-Linie

Die F-Serie, bekannt für ihre Top-Leistung zum Kampfpreis, soll ihren Premium-Anspruch durch eine Straffung des Portfolios weiter unterstreichen.

Fokus auf Pro und Ultra: Die F-Serie wird sich ausschließlich auf die Spitzenmodelle POCO F8 Pro und POCO F8 Ultra konzentrieren.

Die F-Serie wird sich ausschließlich auf die Spitzenmodelle konzentrieren. „Vanilla“-Modell entfällt: Das reguläre Basis-Modell (POCO F8) wird voraussichtlich komplett eingestellt, um eine klare Trennung zur X-Serie zu schaffen und die F-Serie als reines Premium-Angebot zu etablieren. Dies wurde bereits teilweise bei der jüngsten Vorstellung der F8-Serie (F8 Pro und F8 Ultra) beobachtet.

Serie Altes Segment Strategie 2025 Neue Positionierung F High-End / Flaggschiff-Killer Nur Pro & Ultra. Keine Basis-Modelle mehr. Reines Premium-Flaggschiff-Segment (oberhalb 650 €). X Mid-Range Power / Performance Reduziert auf X8 Pro & X8 Pro Max. Keine Basis-Modelle. Neue Flaggschiff-Killer / Leistungsstarke Oberklasse. M Einsteiger / Budget-Mittelklasse Ausbau mit mehr Modellen und Pro-Versionen. Breite Mittelklasse mit Fokus auf Preis-Leistung.

Das Ziel: Klare Produktstruktur

Diese Änderungen deuten auf POCOs Bestreben hin, die oft kritisierte Unübersichtlichkeit im Portfolio zu beseitigen. Die neue Struktur zielt darauf ab, dem Kunden auf einen Blick klarzumachen, welche Serie für welche Leistung und welchen Preisbereich steht.

Wichtiger Hinweis: Diese Informationen basieren auf Gerüchten, Leaks aus Zertifizierungsdatenbanken und Analystenberichten. Eine offizielle Bestätigung von POCO steht noch aus. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die offizielle Ankündigung der neuen Strategie Anfang 2026 im Zuge der nächsten Produkt-Launches erfolgen wird.