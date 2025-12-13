Xiaomi HyperOS 4: das ist bereits zur neuen Generation bekannt

Während Xiaomi das neue Betriebssystem HyperOS bereits seit einiger Zeit weltweit auf zahlreichen Geräten verteilt, richtet sich der Blick der Tech-Community bereits auf die nächste Iteration: HyperOS 4. Da es sich um die nächste große Version von Xiaomis Ökosystem-übergreifender Software handelt, sind die Erwartungen hoch, insbesondere im Hinblick auf die Integration neuer KI-Funktionen und Performance-Verbesserungen.
Obwohl Xiaomi noch keine offiziellen Details zu HyperOS 4 veröffentlicht hat, basieren die Informationen auf zuverlässigen Gerüchten, Leaks aus der Beta-Community und Hinweisen in Code-Fragmenten.
KI-Revolution im Benachrichtigungs-Management
Das prominenteste und am häufigsten kolportierte neue Feature betrifft die tiefere Integration von Künstlicher Intelligenz, insbesondere in der Verwaltung von Benachrichtigungen.
- Intelligente Benachrichtigungssortierung: Es wird erwartet, dass HyperOS 4 eine KI-gesteuerte Benachrichtigungszentrale implementiert. Diese Funktion, die möglicherweise von Android 16 (der Basis für HyperOS 4 auf vielen neuen Geräten) übernommen wird, soll eingehende Meldungen automatisch nach Priorität, Relevanz und Kontext vorsortieren. Das Ziel ist, die lästige Flut unwichtiger Benachrichtigungen zu reduzieren und nur die dringendsten hervorzuheben.
- HyperAI-Erweiterung: Xiaomis hauseigene KI-Engine, HyperAI, soll weiterentwickelt werden, um geräteübergreifende Aufgaben effizienter zu erledigen und eine noch reibungslosere Interaktion zwischen Smartphone, Tablet und Smart Home zu ermöglichen.
Gaming-Performance und Android 17-Basis
Ein weiteres wichtiges Gerücht betrifft eine massive Steigerung der Gaming-Fähigkeiten, die das Betriebssystem auf die nächste Stufe heben soll.
- Vollwertige Spielekonsole: Es gibt Spekulationen, dass HyperOS 4 in Verbindung mit der nächsten Generation von Android (möglicherweise Android 17 auf den ersten Flaggschiffen) Xiaomi-Smartphones in „vollwertige Spielekonsolen“ verwandeln könnte. Dies deutet auf dedizierte Gaming-Modi, optimierte GPU-Treiber und eine noch bessere Ausnutzung der Hardware-Leistung hin.
- Verbesserte Grafikleistung: Wie bei jeder neuen OS-Version sind Verbesserungen im Rendering und in der Gesamtstabilität zu erwarten. Die bisherigen HyperOS-Versionen konzentrierten sich bereits auf die Kerntechnologien des Kernels, und dieser Trend wird sich fortsetzen, um eine noch flüssigere Nutzererfahrung zu bieten.
Design und User Interface (UI) Feinschliff
HyperOS 3 führte bereits das Xiaomi HyperIsland und ein stark überarbeitetes Design ein. HyperOS 4 wird voraussichtlich auf dieser Grundlage aufbauen.
- Erneutes Redesign von UI-Elementen: Die Benutzeroberfläche wird wahrscheinlich eine weitere Runde an visuellen Verbesserungen erfahren, einschließlich möglicherweise der erneuten Neugestaltung von App-Symbolen (eine Tradition bei Xiaomi), um das System moderner und kohärenter zu gestalten.
- Statusleisten-Anpassung: Eine verbesserte und erweiterte Anpassbarkeit der Elemente in der Statusleiste wird erwartet, um dem Nutzer noch mehr Kontrolle über das Aussehen seines Geräts zu geben.
Ausblick: Wann ist mit HyperOS 4 zu rechnen?
Historisch gesehen veröffentlicht Xiaomi seine großen System-Updates oft zeitgleich mit den neuen Flaggschiff-Serien in China, gefolgt von einem globalen Rollout.
- Veröffentlichungszeitraum: Die Veröffentlichung von HyperOS 4 wird voraussichtlich mit dem Launch der Xiaomi 16-Serie zusammenfallen, was typischerweise gegen Ende des Jahres (November/Dezember) oder Anfang des Folgejahres (Anfang 2026) in China liegt. Der globale Rollout startet in der Regel im ersten Quartal des Folgejahres.
- Geräteunterstützung: Wie bei jedem großen Update ist zu erwarten, dass ältere und günstigere Geräte, die bereits auf einer älteren Android-Version laufen, kein Update auf HyperOS 4 erhalten werden, da Xiaomi die Kompatibilität von HyperOS-Hauptversionen oft an eine bestimmte Android-Basis koppelt.
Wichtig: Diese Informationen basieren auf Gerüchten und Leaks und sind von Xiaomi noch nicht offiziell bestätigt worden. Die tatsächlichen Funktionen und der Zeitplan können abweichen.
