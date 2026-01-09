Neue Leaks zum Snapdragon 8 Elite Gen 6

In der kommenden Generation der mobilen Prozessoren steht ein bedeutender technologischer Umbruch bevor. Das Line-up für den Snapdragon 8 Elite Gen 6 zeichnet sich durch zwei verschiedene Leistungsstufen aus: Das Standardmodell trägt die interne Bezeichnung SM8950, während die leistungsstärkere Variante, der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, unter der Nummer SM8975 geführt wird. Für die Fertigung des Pro-Modells setzt Qualcomm auf das zukunftsweisende 2nm-Verfahren von TSMC, führt jedoch Berichten zufolge gleichzeitig intensive Gespräche mit Samsung, um deren 2nm-Fertigungskapazitäten für die Produktion der Standard-Chipsätze zu nutzen.

Die Architektur des Snapdragon 8 Elite Gen 6 setzt auf eine effiziente Cluster-Struktur von 2+3+3, bestehend aus zwei Hochleistungskernen und sechs weiteren Effizienzkernen, die eine optimale Balance zwischen Power und Stromverbrauch gewährleisten sollen. Grafisch wird das System durch die neue Adreno 850 GPU unterstützt, die besonders bei anspruchsvollem Gaming und KI-Anwendungen neue Maßstäbe setzen dürfte. Ein entscheidender Vorteil der Pro-Variante ist zudem die Unterstützung von LPDDR6-RAM, was eine deutlich höhere Datentransferrate im Vergleich zu aktuellen Standards ermöglicht

Eckdaten des Leaks

Modell: Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950)

Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) Fertigung: 2 nm TSMC

2 nm TSMC CPU: 3rd Gen Oryon, 2+3+3 Kerne

3rd Gen Oryon, 2+3+3 Kerne GPU: leicht reduziert gegenüber Vorgängern

Namenschaos bei Qualcomm

Parallel dazu sorgt die interne Namensstrategie für Verwirrung. Neben dem „8 Elite Gen6“ tauchen Bezeichnungen wie „8 Elite Gen6 Pro“ und sogar „8 Gen6“ auf. Ob es sich dabei um unterschiedliche Varianten oder lediglich Marketing‑Experimente handelt, ist bislang unklar.

Der Leak deutet auf einen hochmodernen Chip mit starker CPU‑Architektur hin, der bewusst mit einer etwas zurückgenommenen GPU ausgestattet wird. Die Preisgestaltung im Bereich von rund 530 Euro macht ihn zu einem attraktiven Baustein für kommende Premium‑Smartphones. Die unübersichtliche Namensgebung bleibt jedoch ein offener Kritikpunkt