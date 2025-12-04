Instagram kämpft derzeit mit einem ungewöhnlichen Login‑Problem, das vor allem Nutzer der mobilen App betrifft. Seit rund zehn Stunden häufen sich Berichte, dass sich viele Anwender nicht mehr in ihre Konten einloggen können. Besonders irritierend: Die App zeigt keinerlei Fehlermeldung an. Stattdessen erscheint ein kurzer Ladebildschirm, der abrupt endet, ohne dass der Login abgeschlossen wird oder eine Erklärung folgt.

Mehrere Nutzer schildern denselben Ablauf. Sie tippen auf den Login‑Button, sehen für einen Moment die typische Ladeanimation und landen anschließend wieder auf der Startseite der App. Weder Hinweise auf falsche Passwörter noch Sicherheitswarnungen werden angezeigt. Einige Betroffene haben daraufhin mehrfach ihre Passwörter zurückgesetzt, in der Annahme, das Problem liege an ihren Zugangsdaten. Doch selbst mit neuen Passwörtern bleibt der Login‑Versuch erfolglos, was die Verwirrung zusätzlich verstärkt.

Besonders häufig scheinen iPhone‑Nutzer betroffen zu sein. In verschiedenen Diskussionen berichten sie, dass selbst drastische Maßnahmen wie das Löschen des App‑Caches, eine komplette Neuinstallation oder der Versuch, sich über ein älteres Ersatzgerät einzuloggen, keinerlei Verbesserung bringen. Auch das Hinzufügen oder Wechseln zwischen mehreren Accounts schlägt bei einigen fehl, was darauf hindeutet, dass das Problem nicht auf einzelne Profile beschränkt ist.

Interessanterweise funktioniert der Login über den Browser für viele Betroffene weiterhin problemlos. Nutzer berichten, dass sie über Safari, Chrome oder sogar Instagram Lite ohne Schwierigkeiten auf ihre Konten zugreifen können – mit denselben Zugangsdaten, die in der App scheitern. Dennoch bleibt dies nur ein eingeschränkter Ausweg, da die Webversion nicht alle Funktionen der App bietet und daher für viele keine vollwertige Alternative darstellt.

Die anhaltenden Probleme sorgen zunehmend für Verunsicherung. Einige Nutzer befürchten, ihre Accounts könnten gehackt worden sein, insbesondere wenn sie Login‑Codes per E‑Mail erhalten, die jedoch ebenfalls nicht zum erfolgreichen Einloggen führen. Selbst korrekt eingegebene Verifizierungscodes enden für viele wieder auf dem gleichen, nichtssagenden Login‑Bildschirm.

Eine offizielle Stellungnahme von Instagram oder Meta liegt bislang nicht vor. Die Vielzahl der übereinstimmenden Berichte deutet jedoch auf einen technischen Fehler in der mobilen App hin, der serverseitig oder clientseitig ausgelöst sein könnte. Bis zur Klärung bleibt vielen Nutzern nur der Umweg über den Browser – und die Hoffnung, dass Instagram das Problem zeitnah behebt.