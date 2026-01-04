Pebble is Back: Die Kult-Smartwatch kehrt als „Round 2“ zurück

Zehn Jahre nach der ersten Pebble Time Round feiert die beliebteste Smartwatch der Pebble-Community ein triumphales Comeback. Die neue „Pebble Round 2“ will alles besser machen als das Original von 2015: kein riesiger Displayrand mehr, eine Akkulaufzeit von zwei Wochen und ein offenes Betriebssystem.

Pebble-Fans weltweit können aufatmen. Nach der Übernahme durch Fitbit und dem jahrelangen Dornröschenschlaf gibt es nun ein echtes Lebenszeichen. Mit der Pebble Round 2 bringt die Marke (unter dem Dach von rePebble) ihr ikonisches Design zurück in die Gegenwart. Das Ziel: Die dünnste Smartwatch der Welt noch einmal radikal zu verbessern.

Das Ende des „Bezel“-Frusts

Das größte Manko des 2015er-Modells war der massive Rahmen um das kleine Display. Die Round 2 löst dieses Problem konsequent: Ein 1,3 Zoll großes Farb-E-Paper-Display füllt nun die gesamte Front aus. Mit 283 DPI (260 x 260 Pixel) verdoppelt Pebble die Pixeldichte im Vergleich zum Vorgänger. Das Ergebnis ist eine knackscharfe Anzeige, die – typisch Pebble – dauerhaft eingeschaltet ist (Always-on) und bei direkter Sonneneinstrahlung erst richtig brillant wird.

Zwei Wochen Akku statt zwei Tage

Während das Original aufgrund des extrem dünnen Gehäuses oft schon nach zwei Tagen an die Steckdose musste, verspricht die Round 2 dank effizienterer Bluetooth-Technologie eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Und das Beste: Trotz des größeren Akkus und modernerer Technik bleibt die Uhr mit nur 8,1 mm beeindruckend flach und mit dem Edelstahlgehäuse extrem elegant.

Die Technik: Fokus auf das Wesentliche

Pebble verzichtet bewusst auf einen Herzfrequenzsensor oder integrierte Lautsprecher, um die flache Bauweise beizubehalten. Dennoch ist die Round 2 technisch auf der Höhe der Zeit:

Interaktion: Vier haptische Tasten für die blinde Bedienung, ergänzt durch einen optionalen Touchscreen.

Vier haptische Tasten für die blinde Bedienung, ergänzt durch einen optionalen Touchscreen. Smart Features: Dual-Mikrofone ermöglichen Spracheingaben und Interaktionen mit KI-Assistenten. Nachrichten können direkt von der Uhr beantwortet werden (aktuell Android, iOS-Support in der EU folgt in Kürze).

Dual-Mikrofone ermöglichen Spracheingaben und Interaktionen mit KI-Assistenten. Nachrichten können direkt von der Uhr beantwortet werden (aktuell Android, iOS-Support in der EU folgt in Kürze). Robustheit: Ein Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl und eine Ziel-Wasserdichtigkeit von 30 Metern machen sie alltagstauglich.

Ein Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl und eine Ziel-Wasserdichtigkeit von 30 Metern machen sie alltagstauglich. Software: Das System läuft auf dem quelloffenen PebbleOS. Nutzer haben Zugriff auf über 15.000 Apps und Watchfaces aus dem Pebble Appstore.

Versionen, Preise und Verfügbarkeit

Die Pebble Round 2 wird in drei edlen Farben angeboten:

Matte Black (20 mm Armband) Brushed Silver (wahlweise 14 mm oder 20 mm Armband) Polished Rose Gold (14 mm Armband)

Dank Quick-Release-Pins können auch Standard-Armbänder von Drittanbietern verwendet werden.

Preis & Start: Die Pebble Round 2 kann ab sofort für 199 US-Dollar auf rePebble.com vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im Mai 2026 beginnen. Wer live in Las Vegas ist, kann die neuen Modelle aktuell auf der CES 2026 (Venetian Expo, Eureka Park) begutachten.

Die Pebble Round 2 ist kein Gadget für Sport-Enthusiasten, sondern eine Ansage an alle, die eine unaufdringliche, stylische und ausdauernde Smartwatch suchen. Mit dem radikalen Verzicht auf unnötigen Ballast und der Rückkehr zum E-Paper-Display besetzt Pebble eine Nische, die Apple und Samsung sträflich vernachlässigt haben.