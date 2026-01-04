EOL-Ticker 2026: Diese sechs Xiaomi-Dauerbrenner stehen vor dem Aus

In der schnelllebigen Welt der Smartphones ist Software-Support die wahre Lebensversicherung für Hardware. Doch für einige der beliebtesten Xiaomi-Modelle tickt die Uhr: Bis Ende 2026 erreichen sechs prominente Geräte ihr offizielles „End of Life“ (EOL). Wir zeigen, welche Modelle betroffen sind und was Nutzer jetzt wissen müssen.
Wer ein Xiaomi-Smartphone nutzt, schätzt oft das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch auch die besten Angebote unterliegen dem harten Rotstift der Update-Politik. Wenn ein Gerät den EOL-Status erreicht, stellt der Hersteller nicht nur Funktions-Updates (wie neue HyperOS-Versionen) ein, sondern beendet auch die kritischen Sicherheitspatches. Für 2026 stehen einige Schwergewichte auf der Liste.
Inhaltsverzeichnis
Das Flaggschiff-Erbe: Xiaomi 12-Serie macht den Anfang
Bereits im ersten Quartal 2026 müssen sich Besitzer der ehemaligen Flaggschiff-Reihe auf das Support-Ende einstellen. Das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro werden nach aktuellem Stand im März 2026 ihre letzten offiziellen Patches erhalten. Trotz ihrer auch 2026 noch potenten Hardware markiert dies den Schlusspunkt einer vierjährigen Reise, die mit Android 12 begann.
Die Mittelklasse-Könige: T-Serie folgt im Herbst
Etwas länger können Nutzer der beliebten 12T-Reihe durchatmen. Das Xiaomi 12T und das Xiaomi 12T Pro, die einst mit ihren Kameraspeezifikationen (bis zu 200 MP) für Aufsehen sorgten, erreichen ihr geplantes Support-Ende im Oktober 2026. Damit endet die Versorgung pünktlich zum vierten Jubiläum ihres Marktstarts.
Preis-Leistungs-Helden unter Druck: Redmi Note und Redmi 12
Besonders bitter trifft es die Sparfüchse im Segment der Einsteiger- und Mittelklasse. Das Redmi Note 12 5G wird bereits im März 2026 in den Ruhestand geschickt. Auch für das Budget-Modell Redmi 12C sieht es ähnlich aus: Hier wird das Support-Ende für das Frühjahr 2026 erwartet.
Die betroffenen Geräte in der Übersicht
|Modell
|Voraussichtliches EOL-Datum
|Xiaomi 12
|März 2026
|Xiaomi 12 Pro
|März 2026
|Redmi Note 12 5G
|März 2026
|Redmi 12C
|Anfang 2026
|Xiaomi 12T
|Oktober 2026
|Xiaomi 12T Pro
|Oktober 2026
Was bedeutet das für die Nutzer?
Ein Smartphone wird mit dem Erreichen des EOL-Datums nicht unbrauchbar. Dennoch ist Vorsicht geboten: Ohne aktuelle Sicherheitspatches steigt das Risiko für ungepatchte Sicherheitslücken. Experten raten dazu, spätestens sechs Monate nach dem EOL-Termin über einen Wechsel nachzudenken – insbesondere, wenn Banking-Apps oder sensible Unternehmensdaten auf dem Gerät genutzt werden.
