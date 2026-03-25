Samsung Galaxy Z Fold 8: Das Foldable-Update im ersten großen Leak

Erste detaillierte Renderbilder und technische Daten zum Samsung Galaxy Z Fold 8 sind aufgetaucht. Dank Kooperationen zwischen Branchen-Insidern wie @OnLeaks und Android Headlines zeichnet sich ein klares Bild des nächsten Foldable-Flaggschiffs ab, das voraussichtlich im Juli 2026 offiziell vorgestellt wird. Während Samsung das äußere Design weitgehend beibehält, gibt es unter der Haube signifikante Upgrades bei Akku und Kamera.

Design und Display: Fokus auf das Wesentliche

Optisch bleibt Samsung seiner Linie treu: Scharfe Kanten, flache Seiten und ein markantes Kamera-Modul prägen das Bild. Überraschend ist jedoch, dass das Gehäuse laut CAD-Daten mit etwa 9,0 mm (gefaltet) minimal dicker ausfallen könnte als beim Vorgänger. Grund hierfür ist vermutlich die Rückkehr des Digitizers für volle S-Pen-Unterstützung sowie der deutlich größere Akku.

Hauptdisplay: 8,0 Zoll Dynamic AMOLED, 120Hz (nahezu faltenfrei durch Dual-UTG-Technologie).

8,0 Zoll Dynamic AMOLED, 120Hz (nahezu faltenfrei durch Dual-UTG-Technologie). Frontdisplay: 6,5 Zoll Dynamic AMOLED, 120Hz.

Performance: Das Kraftpaket „for Galaxy“

Wie erwartet setzt Samsung auf die Speerspitze der Prozessor-Technologie. Das Herzstück bildet der Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Dieser Chip, der bereits in der S26-Serie debütierte, bietet durch seine 3rd-Gen Oryon-Kerne eine massive Leistungssteigerung und verbesserte KI-Verarbeitung.

Speicher: Wahlweise 12 GB oder 16 GB RAM.

Wahlweise 12 GB oder 16 GB RAM. Kapazität: Bis zu 1 TB UFS 4.x Speicher.

Bis zu 1 TB UFS 4.x Speicher. Kühlung: Überarbeitete Vapor Chamber für stabile Performance bei intensiven Aufgaben.

Kamera: 200 Megapixel treffen auf neues Ultraweitwinkel

Samsung übernimmt den beeindruckenden 200-MP-Hauptsensor (1/1.3″) vom Vorgänger, spendiert dem Kamerasystem aber an anderer Stelle ein wichtiges Update:

Hauptkamera: 200 MP mit OIS.

200 MP mit OIS. Ultraweitwinkel: Upgrade auf 50 MP (statt bisher 12 MP) für deutlich schärfere Weitwinkelaufnahmen.

Upgrade auf (statt bisher 12 MP) für deutlich schärfere Weitwinkelaufnahmen. Telefoto: 10 MP mit 3-fach optischem Zoom.

Akku und Laden: Das Ende der Kritik?

Einer der größten Kritikpunkte der letzten Jahre wird endlich adressiert. Samsung verbaut im Z Fold 8 erstmals einen 5.000-mAh-Akku. In Kombination mit dem effizienten 2nm/3nm-Chipsatz dürfte dies die Laufzeit spürbar verlängern. Zudem wird die Ladegeschwindigkeit auf 45W Wired Charging angehoben – ein längst überfälliger Schritt, um mit der Konkurrenz gleichzuziehen.

Technische Daten im Überblick

Feature Spezifikation (Leak 2026) Chipsatz Snapdragon 8 Elite Gen 5 „for Galaxy“ Displays 8,0″ (Innen) / 6,5″ (Außen), 120Hz Hauptkamera 200 MP (Wide) + 50 MP (Ultra-Wide) + 10 MP (Tele) Akku 5.000 mAh Laden 45W kabelgebunden / 25W kabellos Besonderheit S-Pen Support (integrierter Digitizer