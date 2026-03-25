iOS 26.4: KI-Playlists, neue Emojis und das Ende des Tastatur-Bugs

Apple hat das neueste Punkt-Update für das iPhone freigegeben. Während die ganz großen Siri-Upgrades wohl erst für iOS 27 (Vorschau im Juni auf der WWDC26) erwartet werden, liefert Version 26.4 ordentlich Substanz für Musikfans und verbessert die allgemeine Systemstabilität.

1. „Playlist Playground“ in Apple Music

Das Highlight des Updates ist ein neues KI-Feature für Apple Music. Nutzer können nun einfache Text-Prompts (z. B. „Musik für einen regnerischen Sonntagmorgen in Paris“ oder „High-Energy-Tracks für das Marathontraining“) eingeben, und die App generiert automatisch eine passende Playlist. Zudem wurde das Design von Alben und Playlists überarbeitet und bietet nun immersive, ganzseitige Artworks.

2. Video-Podcasts nativ und optimiert

Die Podcasts-App hat ein bedeutendes Upgrade erhalten. Video-Podcasts unterstützen jetzt HLS-Streaming (HTTP Live Streaming), was einen nahtlosen Wechsel zwischen Audio- und Videomodus ermöglicht, ohne dass die Wiedergabe unterbrochen wird. Die Bildqualität passt sich dabei dynamisch an die Internetverbindung an.

3. Sicherheit: Diebstahlschutz wird Standard

Der mit iOS 26 eingeführte „Schutz für gestohlene Geräte“ ist ab Version 26.4 standardmäßig aktiviert. Bisher mussten Nutzer diesen manuell einschalten. Damit sind sensible Aktionen wie das Ändern des Apple-ID-Passworts an unbekannten Orten automatisch durch eine Sicherheitsverzögerung und biometrische Abfrage geschützt.

4. Neue Emojis und Design-Feinschliff

Für die tägliche Kommunikation liefert Apple acht neue Emoji-Charaktere aus:

Orca, Posaune, Schlammlawine, Balletttänzer, Schatztruhe, Sasquatch (hairy creature) sowie ein verzerrtes Gesicht und eine Kampfwolke.

Zusätzlich gibt es Verbesserungen am Liquid Glass Design. Nutzer, die empfindlich auf die flüssigen Animationen reagieren, können diese nun über die Einstellung „Bewegung reduzieren“ zuverlässiger einschränken.

5. Fehlerbehebungen: Endlich flüssiges Tippen

Besonders erfreulich für Schnellschreiber: Apple hat den hartnäckigen Tastatur-Bug behoben, der in früheren iOS 26-Versionen dazu führte, dass bei hoher Tippgeschwindigkeit Zeichen verschluckt wurden. Die Eingabe reagiert nun wieder so präzise, wie man es von älteren Systemversionen gewohnt war.

Weitere kleine, aber feine Neuerungen:

Dringende Erinnerungen: In der Erinnerungen-App können Aufgaben nun per Long-Press als „dringend“ markiert werden und erscheinen in einer eigenen Smart-Liste.

In der Erinnerungen-App können Aufgaben nun per Long-Press als „dringend“ markiert werden und erscheinen in einer eigenen Smart-Liste. Family Sharing: Familienmitglieder können ab sofort eigene Zahlungsmethoden für Käufe hinterlegen, anstatt zwingend die Kreditkarte des Familienorganisators zu nutzen.

Familienmitglieder können ab sofort eigene Zahlungsmethoden für Käufe hinterlegen, anstatt zwingend die Kreditkarte des Familienorganisators zu nutzen. RCS-Verschlüsselung: Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten wurde weiter stabilisiert.

Fazit: iOS 26.4 ist ein „Qualitäts-Update“, das viele Kinderkrankheiten des neuen Designs ausmerzt und mit dem Playlist-Generator einen echten Mehrwert für Musik-Abonnenten bietet.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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