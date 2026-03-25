Qualcomm-Revolution 2026: Zweiklassengesellschaft beim Snapdragon 8 Elite Gen 6

Qualcomm bricht mit seiner bisherigen Strategie. Für die kommende Flaggschiff-Generation, die im Herbst 2026 erwartet wird, plant der US-Chipgigant erstmals eine strikte Zweiteilung seines Portfolios. Während bisher meist ein einziger High-End-Chip die gesamte Android-Oberklasse dominierte, rücken nun zwei Varianten mit den Codenamen SM8975 (Pro) und SM8950 (Standard) in den Fokus.

Beide Prozessoren markieren einen technologischen Meilenstein: Sie werden im hochmodernen N2P-Verfahren (2nm) bei TSMC gefertigt. Dieser Wechsel verspricht massive Effizienzgewinne und Leistungssteigerungen gegenüber der aktuellen 3nm-Generation. Qualcomm setzt zudem bei beiden Modellen auf eine neue 2+3+3-Cluster-Architektur der hauseigenen Oryon-CPU (statt des bisherigen 2+6-Layouts), wobei Taktraten von bis zu 5,0 GHz oder mehr angestrebt werden.

Die Unterschiede im Detail

Die Differenzierung zwischen der Standard- und der Pro-Version erfolgt primär über den Speichercontroller und die Grafikleistung:

Feature Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975) Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) Fertigung TSMC 2nm (N2P) TSMC 2nm (N2P) CPU-Cluster 2+3+3 Oryon 2+3+3 Oryon GPU Adreno 850 (Vollständig freigeschaltet) Adreno 845 (Leicht reduziert) RAM-Support LPDDR6 / LPDDR5X LPDDR5X Speicher UFS 5.0 Support UFS 4.1 / 5.0 (eingeschränkt) Cache Voller Ausbau (ca. 18MB GMEM) Reduzierter Cache (ca. 12MB GMEM)

Strategische Einordnung: Luxus vs. Standard-Flaggschiff

Der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ist als exklusives Herzstück für sogenannte „Ultra“-Modelle konzipiert (z. B. ein potenzielles Galaxy S27 Ultra oder Xiaomi 18 Ultra). Die Unterstützung für LPDDR6 ist hier das entscheidende Alleinstellungsmerkmal, das extreme Bandbreiten für On-Device-KI-Anwendungen ermöglicht.

Allerdings hat dieser technologische Vorsprung seinen Preis: Brancheninsider berichten von massiv gestiegenen Produktionskosten für die 2nm-Wafer. Dies könnte dazu führen, dass herkömmliche Flaggschiffe ohne „Ultra“-Zusatz vermehrt auf den SM8950 setzen, um die Verkaufspreise stabil zu halten. Der Standard-Chip bleibt zwar ein Performance-Monster, muss jedoch auf das Prestige-Feature LPDDR6 verzichten.