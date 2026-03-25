Qualcomm-Revolution 2026: Zweiklassengesellschaft beim Snapdragon 8 Elite Gen 6

Qualcomm bricht mit seiner bisherigen Strategie. Für die kommende Flaggschiff-Generation, die im Herbst 2026 erwartet wird, plant der US-Chipgigant erstmals eine strikte Zweiteilung seines Portfolios. Während bisher meist ein einziger High-End-Chip die gesamte Android-Oberklasse dominierte, rücken nun zwei Varianten mit den Codenamen SM8975 (Pro) und SM8950 (Standard) in den Fokus.
Beide Prozessoren markieren einen technologischen Meilenstein: Sie werden im hochmodernen N2P-Verfahren (2nm) bei TSMC gefertigt. Dieser Wechsel verspricht massive Effizienzgewinne und Leistungssteigerungen gegenüber der aktuellen 3nm-Generation. Qualcomm setzt zudem bei beiden Modellen auf eine neue 2+3+3-Cluster-Architektur der hauseigenen Oryon-CPU (statt des bisherigen 2+6-Layouts), wobei Taktraten von bis zu 5,0 GHz oder mehr angestrebt werden.
Die Unterschiede im Detail
Die Differenzierung zwischen der Standard- und der Pro-Version erfolgt primär über den Speichercontroller und die Grafikleistung:
|Feature
|Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975)
|Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950)
|Fertigung
|TSMC 2nm (N2P)
|TSMC 2nm (N2P)
|CPU-Cluster
|2+3+3 Oryon
|2+3+3 Oryon
|GPU
|Adreno 850 (Vollständig freigeschaltet)
|Adreno 845 (Leicht reduziert)
|RAM-Support
|LPDDR6 / LPDDR5X
|LPDDR5X
|Speicher
|UFS 5.0 Support
|UFS 4.1 / 5.0 (eingeschränkt)
|Cache
|Voller Ausbau (ca. 18MB GMEM)
|Reduzierter Cache (ca. 12MB GMEM)
Strategische Einordnung: Luxus vs. Standard-Flaggschiff
Der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ist als exklusives Herzstück für sogenannte „Ultra“-Modelle konzipiert (z. B. ein potenzielles Galaxy S27 Ultra oder Xiaomi 18 Ultra). Die Unterstützung für LPDDR6 ist hier das entscheidende Alleinstellungsmerkmal, das extreme Bandbreiten für On-Device-KI-Anwendungen ermöglicht.
Allerdings hat dieser technologische Vorsprung seinen Preis: Brancheninsider berichten von massiv gestiegenen Produktionskosten für die 2nm-Wafer. Dies könnte dazu führen, dass herkömmliche Flaggschiffe ohne „Ultra“-Zusatz vermehrt auf den SM8950 setzen, um die Verkaufspreise stabil zu halten. Der Standard-Chip bleibt zwar ein Performance-Monster, muss jedoch auf das Prestige-Feature LPDDR6 verzichten.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.