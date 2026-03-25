Congstar frischt Homespot-Portfolio auf: Neues „Homespot & Go“ macht DSL mobil

Der Kölner Anbieter congstar stellt sein Homespot-Angebot neu auf. Mit dem Namenszusatz „Go“ wird eine der bisher größten Einschränkungen aufgehoben: Die Tarife sind ab sofort standortunabhängig nutzbar. Damit wandelt sich der klassische stationäre LTE/5G-Ersatz zu einem flexiblen Begleiter für Camper, Ferienwohnungen oder das Homeoffice im EU-Ausland.

Maximale Freiheit: Kein Techniker, kein Standort-Zwang

Die wichtigste Neuerung betrifft die Flexibilität. Musste man den Homespot bisher auf eine feste Adresse anmelden, lässt sich die Hardware nun überall in Deutschland und im EU-Ausland einsetzen. Da die Verbindung rein über das Mobilfunknetz realisiert wird, ist kein Technikerbesuch notwendig – einfach SIM-Karte einlegen, Router anschalten und lossurfen.

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Die neuen Tarife im Überblick

Das Portfolio gliedert sich künftig in die drei Größen S, M und L. Alle Tarife beinhalten standardmäßig 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download. Wer mehr Speed benötigt, kann für 3 € monatlich die 5G Speed-Option auf 100 Mbit/s verdoppeln.

1. congstar Homespot & Go S

Ideal für Gelegenheitsnutzer oder als Backup-Lösung.

Datenvolumen: 50 GB (Aktion: 100 GB in bestimmten Zeiträumen möglich)

50 GB (Aktion: 100 GB in bestimmten Zeiträumen möglich) Grundgebühr: 20 € / Monat (dauerhaft)

20 € / Monat (dauerhaft) Speed: 50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload

50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload Anschlusspreis: 15 € (24M) / 35 € (Flex)

15 € (24M) / 35 € (Flex) Jetzt zum Angebot

2. congstar Homespot & Go M

Der Allrounder für Homeoffice und Streaming.

Datenvolumen: 200 GB

200 GB Grundgebühr: 30 € / Monat (dauerhaft)

30 € / Monat (dauerhaft) Speed: 50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload

50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload Anschlusspreis: 15 € (24M) / 35 € (Flex)

15 € (24M) / 35 € (Flex) Jetzt zum Angebot

3. congstar Homespot & Go L

Für Power-User und Familien im Urlaub.

Datenvolumen: 400 GB

400 GB Grundgebühr: 40 € / Monat (dauerhaft)

40 € / Monat (dauerhaft) Speed: 50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload

50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload Anschlusspreis: 15 € (24M) / 35 € (Flex)

15 € (24M) / 35 € (Flex) Jetzt zum Angebot

Vertragslaufzeiten & Flexibilität

Congstar bleibt seiner Linie treu und bietet beide Varianten an:

24 Monate Laufzeit: Niedrigerer Anschlusspreis (15 €), Kündigungsfrist 1 Monat nach Ende der Mindestlaufzeit.

Niedrigerer Anschlusspreis (15 €), Kündigungsfrist 1 Monat nach Ende der Mindestlaufzeit. Flex-Variante: Monatlich kündbar (14 Tage Frist), dafür ein höherer einmaliger Anschlusspreis von 35 €.