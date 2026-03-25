Congstar frischt Homespot-Portfolio auf: Neues „Homespot & Go“ macht DSL mobil

Der Kölner Anbieter congstar stellt sein Homespot-Angebot neu auf. Mit dem Namenszusatz „Go“ wird eine der bisher größten Einschränkungen aufgehoben: Die Tarife sind ab sofort standortunabhängig nutzbar. Damit wandelt sich der klassische stationäre LTE/5G-Ersatz zu einem flexiblen Begleiter für Camper, Ferienwohnungen oder das Homeoffice im EU-Ausland.
Inhaltsverzeichnis
Maximale Freiheit: Kein Techniker, kein Standort-Zwang
Die wichtigste Neuerung betrifft die Flexibilität. Musste man den Homespot bisher auf eine feste Adresse anmelden, lässt sich die Hardware nun überall in Deutschland und im EU-Ausland einsetzen. Da die Verbindung rein über das Mobilfunknetz realisiert wird, ist kein Technikerbesuch notwendig – einfach SIM-Karte einlegen, Router anschalten und lossurfen.
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Die neuen Tarife im Überblick
Das Portfolio gliedert sich künftig in die drei Größen S, M und L. Alle Tarife beinhalten standardmäßig 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download. Wer mehr Speed benötigt, kann für 3 € monatlich die 5G Speed-Option auf 100 Mbit/s verdoppeln.
1. congstar Homespot & Go S
Ideal für Gelegenheitsnutzer oder als Backup-Lösung.
- Datenvolumen: 50 GB (Aktion: 100 GB in bestimmten Zeiträumen möglich)
- Grundgebühr: 20 € / Monat (dauerhaft)
- Speed: 50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload
- Anschlusspreis: 15 € (24M) / 35 € (Flex)
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2. congstar Homespot & Go M
Der Allrounder für Homeoffice und Streaming.
- Datenvolumen: 200 GB
- Grundgebühr: 30 € / Monat (dauerhaft)
- Speed: 50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload
- Anschlusspreis: 15 € (24M) / 35 € (Flex)
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3. congstar Homespot & Go L
Für Power-User und Familien im Urlaub.
- Datenvolumen: 400 GB
- Grundgebühr: 40 € / Monat (dauerhaft)
- Speed: 50 Mbit/s Download / 25 Mbit/s Upload
- Anschlusspreis: 15 € (24M) / 35 € (Flex)
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Vertragslaufzeiten & Flexibilität
Congstar bleibt seiner Linie treu und bietet beide Varianten an:
- 24 Monate Laufzeit: Niedrigerer Anschlusspreis (15 €), Kündigungsfrist 1 Monat nach Ende der Mindestlaufzeit.
- Flex-Variante: Monatlich kündbar (14 Tage Frist), dafür ein höherer einmaliger Anschlusspreis von 35 €.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.