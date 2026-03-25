Neues Geld für OpenAI: Bewertung steigt auf 850 Milliarden Dollar

Der KI-Pionier OpenAI steht unmittelbar vor dem Abschluss einer weiteren Kapitalerhöhung, die die Bewertung des Unternehmens in astronomische Höhen treibt. Wie Insider berichten, sichert sich der Entwickler von ChatGPT zusätzliche Mittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar. Damit würde der Gesamtwert des US-Konzerns inklusive der neuen Investitionen auf beeindruckende 850 Milliarden Dollar steigen.

Hochkarätiges Investoren-Konsortium

Die Informationen, die zuerst von der Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet wurden, unterstreichen das ungebrochene Vertrauen der Risikokapitalgeber in die Zukunft der generativen Künstlichen Intelligenz. Zu den federführenden Akteuren dieser Runde gehören:

MGX (Abu Dhabi)

(Abu Dhabi) Thrive Capital

Coatue Management

Altimeter Capital (voraussichtliche Beteiligung)

Obwohl die Verhandlungen laut Branchenkennern bereits weit fortgeschritten sind und ein Abschluss bis zur kommenden Woche erwartet wird, gaben die beteiligten Unternehmen zunächst keine offiziellen Stellungnahmen ab.

Kapitalhunger für die Infrastruktur der Zukunft

Diese jüngste Finanzspritze ist Teil einer umfassenden Kapitalakquise. Erst im vergangenen Monat verkündete OpenAI, rund 110 Milliarden Dollar von Tech-Giganten wie Amazon, Nvidia und der SoftBank Group einzuwerben. Mit den neuen Mitteln würde das Gesamtvolumen der aktuellen Finanzierungsphase auf etwa 120 Milliarden Dollar anwachsen.

Der immense Kapitalbedarf lässt sich durch zwei Hauptfaktoren erklären:

Rechenleistung: Der Betrieb und das Training von Large Language Models (LLMs) erfordern gewaltige Mengen an spezialisierter Computerinfrastruktur und Chips. Fachkräfte: Im hart umkämpften Markt für KI-Experten muss das Unternehmen hohe Summen investieren, um die klügsten Köpfe der Branche zu halten und anzuwerben.

Ein Markt in Bewegung

Trotz der beeindruckenden Zahlen weisen Experten darauf hin, dass die Gespräche noch andauern. Da die Verhandlungen dynamisch verlaufen, könnte sich die endgültige Summe bis zur Unterzeichnung der Verträge noch geringfügig ändern. Fest steht jedoch: OpenAI festigt mit diesem Schritt seine Position als einer der wertvollsten nicht börsennotierten Technologiekonzerne der Welt.