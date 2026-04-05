Das iPhone Fold: Apples „größtes Redesign der Geschichte“

Experten wie Mark Gurman (Bloomberg) sprechen davon, dass das iPhone Fold die bedeutendste Überarbeitung des iPhones seit dem iPhone X sein wird. Ein neues Render-Video, das aktuell in Tech-Kreisen und auf Plattformen wie YouTube (u. a. von Jon Prosser/FPT) kursiert, gibt den bisher detailliertesten Ausblick auf das heiß ersehnte iPhone Fold (oder auch iPhone 18 Fold genannt). Das neue Render-Video untermauert dabei die These der deutlichen Überarbeitung mit einem Design, das einige Überraschungen bereithält.

1. Das Design: Eine Mischung aus Pixel Fold und iPhone 17

Das geleakte Videomaterial zeigt ein Gerät, das im zugeklappten Zustand auffallend kompakt wirkt – ähnlich dem Formfaktor des ersten Google Pixel Fold, aber mit der typischen Apple-Ästhetik.

Außendisplay: Ein ca. 5,5 Zoll großes OLED-Display für die schnelle Bedienung zwischendurch.

Ein ca. großes OLED-Display für die schnelle Bedienung zwischendurch. Innendisplay: Aufgeklappt entfaltet sich ein riesiger 7,8 Zoll Bildschirm. Besonders spannend: Die berüchtigte Displayfalte (Crease) soll durch ein neues Scharniermechanismus aus Flüssigmetall nahezu unsichtbar sein.

Aufgeklappt entfaltet sich ein riesiger Bildschirm. Besonders spannend: Die berüchtigte Displayfalte (Crease) soll durch ein neues Scharniermechanismus aus Flüssigmetall nahezu unsichtbar sein. Kamera: Das Video zeigt ein horizontales Kameraband auf der Rückseite, was ein Novum für Apple wäre und Platz für die komplexe Faltmechanik schafft.

2. Technische Highlights aus den Leaks

Biometrie: Da Face ID unter einem faltbaren Display technisch extrem anspruchsvoll ist, deutet das Video auf einen Touch ID Sensor im Power-Button hin – ähnlich wie beim iPad Air.

Da Face ID unter einem faltbaren Display technisch extrem anspruchsvoll ist, deutet das Video auf einen hin – ähnlich wie beim iPad Air. Software: Apple soll mit iOS 20 (speziell für Foldables) echtes Multitasking einführen, bei dem Apps nativ nebeneinander betrieben werden können.

Apple soll mit (speziell für Foldables) echtes Multitasking einführen, bei dem Apps nativ nebeneinander betrieben werden können. Akku: Gerüchten zufolge wird das iPhone Fold den größten Akku besitzen, den Apple je in einem Smartphone verbaut hat, um die zwei Displays zu befeuern.

Release-Zeitplan: Wann kommt es wirklich?

Obwohl das Video wie ein finales Produkt aussieht, ist Geduld gefragt. Die aktuelle Informationslage für 2026 sieht wie folgt aus:

Ankündigung: Voraussichtlich im September 2026 zusammen mit der iPhone 18-Serie.

Voraussichtlich im zusammen mit der iPhone 18-Serie. Verfügbarkeit: Analysten wie Tim Long deuten darauf hin, dass die Auslieferung erst im Dezember 2026 starten könnte, da die Produktion der faltbaren Panels extrem komplex ist.

Der Preis-Schock

Qualität hat bei Apple ihren Preis – und beim Foldable wird es extrem. Schätzungen gehen von einem Startpreis zwischen 2.200 € und 2.500 € aus. Damit positioniert Apple das Gerät klar als Luxus-Alternative zum iPad Mini und als direktes Konkurrenzprodukt zum Samsung Galaxy Z Fold 8.

Man sollte bei solchen Render-Videos immer vorsichtig sein. Oft basieren sie auf CAD-Dateien aus der Lieferkette, die zwar die Abmessungen korrekt wiedergeben, aber Details wie Farben oder Oberflächenstrukturen interpretieren. Dennoch: Die Dichte der Leaks im April 2026 deutet darauf hin, dass das Design des iPhone Fold nun final feststeht.