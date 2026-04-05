OnePlus Ace 6 Extreme Edition: Das neue Performance-Monster

Das OnePlus Ace 6 Extreme Edition (in einigen Leaks auch als Ace 6 Ultra oder Ultimate bezeichnet) zeichnet sich als das bisher leistungsstärkste Modell der Ace-Serie ab. OnePlus bereitet den Launch eines Geräts vor, das die Grenzen zwischen Oberklasse und reinem Gaming-Smartphone sprengt. Das Ace 6 Extreme Edition setzt auf eine Kombination aus extremer Ausdauer und spezialisierter Gaming-Hardware.

Die technischen Highlights im Check

Display: Das Gerät nutzt ein 1.5K LTPS Flat Screen (flaches Display), was besonders Gamer freuen dürfte, da Fehleingaben an abgerundeten Kanten vermieden werden. Die Bildwiederholrate von 165Hz setzt neue Maßstäbe für flüssiges Gameplay und übertrifft die üblichen 120Hz der meisten Flaggschiffe.

Das Gerät nutzt ein (flaches Display), was besonders Gamer freuen dürfte, da Fehleingaben an abgerundeten Kanten vermieden werden. Die Bildwiederholrate von setzt neue Maßstäbe für flüssiges Gameplay und übertrifft die üblichen 120Hz der meisten Flaggschiffe. Prozessor: Herzstück ist der brandneue MediaTek Dimensity 9500 . Dieser Chip wurde speziell für maximale Effizienz und KI-Leistung (ca. 100 TOPS) entwickelt und tritt in direkte Konkurrenz zum Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Herzstück ist der brandneue . Dieser Chip wurde speziell für maximale Effizienz und KI-Leistung (ca. 100 TOPS) entwickelt und tritt in direkte Konkurrenz zum Snapdragon 8 Elite Gen 5. Akku-Gigant: Mit einer Kapazität von über 8.000 mAh (Lecks sprechen teils von bis zu 8.500 mAh) bricht OnePlus Rekorde. Dank moderner Silizium-Kohlenstoff-Batterietechnologie bleibt das Gehäuse trotz der enormen Kapazität erstaunlich schlank. Geladen wird vermutlich mit 100W SuperVOOC .

Mit einer Kapazität von (Lecks sprechen teils von bis zu 8.500 mAh) bricht OnePlus Rekorde. Dank moderner Silizium-Kohlenstoff-Batterietechnologie bleibt das Gehäuse trotz der enormen Kapazität erstaunlich schlank. Geladen wird vermutlich mit . Biometrie: Statt optischer Sensoren kommt ein 3D-Ultraschall-Fingerabdrucksensor zum Einsatz. Dieser ist nicht nur sichurer, sondern funktioniert auch blitzschnell mit nassen oder schmutzigen Fingern.

Statt optischer Sensoren kommt ein zum Einsatz. Dieser ist nicht nur sichurer, sondern funktioniert auch blitzschnell mit nassen oder schmutzigen Fingern. Spezial-Chips (The Triple Core): Fengchi Game Core: Ein dedizierter Grafik-Co-Prozessor zur Frame-Interpolation (für stabilere FPS). Wi-Fi Chip: Ein optimierter Schaltkreis für minimale Latenzen im WLAN. Lingxi Touch Core: Ein spezialisierter Controller, der die Touch-Reaktionszeit auf ein absolutes Minimum reduziert.



Erscheint das Gerät in Deutschland?

Die Ace-Serie ist primär für den chinesischen Markt konzipiert. Dennoch hat OnePlus eine klare Strategie für den internationalen Markt:

Möglicher Name: OnePlus 14R

Historisch gesehen werden die Ace-Modelle in Europa und Indien oft unter der R-Serie veröffentlicht. Das OnePlus 12R basierte auf dem Ace 3. Sollte das Ace 6 Extreme Edition den Sprung nach Deutschland schaffen, ist eine Umbenennung in OnePlus 14R am wahrscheinlichsten.

Der „Extreme“-Faktor:

Da die „Extreme Edition“ jedoch sehr spezifische Gaming-Features besitzt, besteht auch die Möglichkeit, dass OnePlus das Gerät als OnePlus 14RT oder als spezielle Gaming-Edition des regulären OnePlus 14 vermarktet.

Das OnePlus Ace 6 Extreme Edition ist eine Kampfansage an die Konkurrenz (insbesondere das Redmi K90 Ultra). Mit dem Fokus auf Flachbildschirm, 165Hz und einem 8.000-mAh-Akku besetzt es eine Nische für Power-User, denen herkömmliche Flaggschiffe zu filigran oder zu kurzatmig sind.

Einschätzung: Ein direkter Release unter dem Namen „Ace 6“ ist ausgeschlossen. Deutsche Fans sollten ab Sommer 2026 die Ankündigungen zur OnePlus 14-Serie im Auge behalten – dort wird sich zeigen, ob dieses Akku- und Display-Wunder als „R-Modell“ seinen Weg zu uns findet.