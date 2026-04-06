Das Ende einer Ära: Samsung stellt eigene Messages-App im Juli 2026 ein

Samsung vollzieht einen weiteren großen Schritt weg vom eigenen Software-Ökosystem und hin zu einer engeren Zusammenarbeit mit Google. Wie das Unternehmen nun offiziell bestätigt hat, wird die hauseigene App „Samsung Messages“ im Juli 2026 endgültig eingestellt.

Der Wechsel zu Google Messages

Der südkoreanische Technikriese fordert seine Nutzer aktiv dazu auf, zur Google Messages App zu wechseln. Das Ziel hinter dieser Entscheidung ist ein einheitlicheres Nutzererlebnis („Consistent Experience“) innerhalb des Android-Betriebssystems. Vor allem der moderne Nachrichtenstandard RCS (Rich Communication Services), der Funktionen wie Lesebestätigungen und hochauflösende Medienübertragung ermöglicht, soll so plattformübergreifend – auch im Austausch mit iOS – gestärkt werden.

Wer ist betroffen?

Die Abschaltung erfolgt nicht für alle Geräte gleichzeitig, folgt aber einer klaren Regel:

Android 12 und neuer: Nutzer dieser Versionen müssen zwingend wechseln. Nach dem Stichtag im Juli 2026 wird Samsung Messages keine regulären Nachrichten mehr senden oder empfangen können (ausgenommen sind Notfallkontakte und Notrufdienste).

Nutzer dieser Versionen müssen zwingend wechseln. Nach dem Stichtag im Juli 2026 wird Samsung Messages keine regulären Nachrichten mehr senden oder empfangen können (ausgenommen sind Notfallkontakte und Notrufdienste). Android 11 und älter: Wer ein älteres Gerät nutzt, ist vorerst nicht betroffen . Aufgrund technischer Kompatibilitätsbeschränkungen bleibt die App auf diesen Geräten weiterhin funktionsfähig.

Wer ein älteres Gerät nutzt, ist vorerst . Aufgrund technischer Kompatibilitätsbeschränkungen bleibt die App auf diesen Geräten weiterhin funktionsfähig. Neue Geräte (Galaxy S26 Serie): Bei den neuesten Modellen ist Google Messages bereits als Standard gesetzt; ein Download der alten Samsung-App ist im Galaxy Store oft gar nicht mehr möglich.

Was Nutzer jetzt tun sollten

Samsung wird betroffene Nutzer schrittweise über In-App-Benachrichtigungen informieren. Der Umstieg ist jedoch unkompliziert:

Google Messages aus dem Play Store herunterladen (falls nicht vorinstalliert). Die App öffnen und als Standard-SMS-App festlegen. Bestehende Chats werden in der Regel automatisch importiert.

Ein strategischer Rückzug

Dieser Schritt ist bezeichnend für Samsungs aktuelle Strategie. Während das Unternehmen früher versuchte, für jeden Google-Dienst eine eigene Alternative anzubieten, setzt man heute auf Integration. Durch die Einbindung von Googles Gemini AI in die Nachrichten-App und die bessere Vernetzung mit Tablets und Smartwatches (Galaxy Watch) bietet der Wechsel für den Endnutzer zwar mehr Funktionen, bedeutet aber gleichzeitig das Ende einer weiteren markanten Eigenentwicklung von Samsung