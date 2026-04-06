Immer noch aktuell: ALDI Talk sperrt kompromittierte Prepaid Sim Karten für SMS Versand

ZUSAMMENFASSUNG
- ALDI sperrt Simkarten, wenn sie offensichtlich gehackt oder kompromittiert sind
- Kunden sollten unbedingt darauf reagieren, denn es kann auch weiterführende Probleme hindeuten
- es reicht in der Regel nicht, nur eine neue Simkarte oder eSIM zu holen – das Handy muss von der Malware gereinigt werden
ALDI Talk sperrt kompromittierte Prepaid Sim Karten für SMS Versand – Prepaid Kunden von ALDI Talk erhalten derzeit SMS vom Unternehmen, dass ihre SMS Funktionen gesperrt wurden, weil ihre Handys und Smartphone gehackt sind. Das liest sich erst wie ein Scareware oder Phishing Angriff, ist aber kein Fake, sondern leider echt. Offensichtlich gibt es viele ALDI Talk Kunden, die auf betrügerische Links geklickt haben und deren Geräte dann darüber gehackt wurden. Danach versenden die Geräte teure SMS ins Ausland auf Premium-Nummern dort und generieren für die Betrüger Einnahmen.
Daher hat ALDI Talk nun die Notbremse gezogen und sperrt die SMS Funktion, wenn solche SMS auftauchen. Die Meldung an die Kunden dazu sieht wie folgt aus:
Das Unternehmen schreibt auf der extra dafür eingerichteten Webseite:
Leider mussten wir feststellen, dass einige unserer Kunden Ziel eines Phishing-Angriffs per SMS geworden sind.Wir haben Grund zur Annahme, dass Sie von diesem Angriff betroffen sind und auf einem Ihrer Endgeräte eine Schadsoftware installiert wurde.Vermutlich haben Sie in den letzten Wochen eine SMS mit etwa folgendem Inhalt (untenstehend einige Beispiele) bekommen und auf den darin enthaltenen Link geklickt. Sobald Sie auf einen solchen Link klicken, wird eine Schadsoftware installiert. Mithilfe dieser nutzen die Täter Ihr Endgerät, um beispielsweise SMS ins außereuropäische Ausland zu verschicken. Wenn Sie die Software nicht entfernen, kann das daher hohe unerwartete Kosten zur Folge haben.
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Bei den SMS handelt es sich um bekannte SMS Spammails wie beispielsweise der Paketspam.
Die kompletten Details zum Nachlesen gibt es hier: https://www.telefonica.de/alditalk-informiert
Leider bietet das Unternehmen auch keine direkte Vorgehensweise an, wie man die Schadsoftware einfach entfernen kann, möglicherweise ist dies gar nicht effektiv möglich. Stattdessen sollen betroffenen Kunden die Geräte in den Flugmodus versetzen, damit keine (teuren) Verbindungen mehr möglich sind und die Daten auf den Geräten sichern (mehr dazu: Android Backup machen). Danach soll man die Geräte auf den Werkszustand zurücksetzen, wodurch alle Daten entfernt werden und auch eventuelle Viren gelöscht werden. Mehr dazu haben wir hier zusammengefasst: Android Werksreset
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Man kann auch prüfen, ob eigenen Accounts von früheren Leaks betroffen sind. Gehackte Accounts von Netzwerken und andere Leaks kann man über diese Dienste prüfen:
Generell sollte man nie auf Links in solchen Mails oder SMS klicken. Falls doch kann man hier sehr schön sehen, dass dies nur Kosten und Ärger verursacht.
HINWEIS: Aktuell scheint dieses Vorgehen nur bei ALDI aktiv zu sein. Andere O2 Anbieter wie die O2 Freikarte sind nicht erwähnt. Auch in anderen Netzen (D1 Prepaid oder Vodafone Netz Prepaid) scheint es diese Sperre so nicht zu geben.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.
1 Gedanke zu „Immer noch aktuell: ALDI Talk sperrt kompromittierte Prepaid Sim Karten für SMS Versand“
Bitte mein simkarte aldi talk sperren meine Rufnummer ist +49xxxxxxxxxxxxxx