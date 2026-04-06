OnePlus 15T: Schwache Verkaufszahlen zum Start

Der Release des OnePlus 15T im März 2026 sorgte für gemischte Gefühle. Während die Technikbegeisterten die Rückkehr zum „Compact Flagship“-Format feierten, hinterließ der Preissprung bei vielen treuen Fans einen bitteren Beigeschmack. Erste Verkaufszahlen bestätigen nun den Trend: Das OnePlus 15T startete mit schwächeren Absatzzahlen als sein direkter Vorgänger, das OnePlus 13T.

Das OnePlus 13T (2025) galt als Preis-Leistungs-König und startete in vielen Regionen zu einem aggressiven Kampfpreis (ca. 3.400 Yuan / ~470 €). Das neue OnePlus 15T hingegen schlug mit einem Basispreis von 4.299 Yuan (ca. 620 €) zu Buche – eine Steigerung von fast 30 %.

Dieser deutliche Aufschlag hat viele Käufer abgeschreckt, die von der T-Serie traditionell „Flaggschiff-Killer“-Preise gewohnt sind. Doch wer nur auf die nackten Zahlen schaut, übersieht das größere Bild der aktuellen Weltwirtschaft.

Es mag paradox klingen, aber in wenigen Monaten werden wir auf den Launch-Preis des OnePlus 15T als „günstig“ zurückblicken. Hier sind die drei Hauptgründe für die drohende Preiswelle:

Der KI-Speicher-Engpass: Die enorme Nachfrage nach KI-Servern hat zu einer globalen Knappheit bei High-Bandwidth-Memory (HBM) und Standard-RAM geführt. Experten prognostizieren, dass die Kosten für Speicherbausteine im Laufe des Jahres 2026 um weitere 40 % steigen werden. Chip-Kosten: Der im 15T verbaute Snapdragon 8 Elite Gen 5 ist in der Produktion deutlich teurer als seine Vorgänger. Qualcomm hat die Preise für seine High-End-Chips massiv angehoben, was alle Hersteller direkt an die Endkunden weitergeben müssen. Anstehende „Preis-Anpassungen“: Branchenriesen wie Oppo und OnePlus haben bereits für den chinesischen Markt Preiserhöhungen für bereits existierende Modelle angekündigt. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass Smartphones nach ihrem Release teurer statt günstiger werden.

Ja, das OnePlus 15T ist teurer als das 13T. Aber es bietet mit dem massiven 7.500-mAh-Akku, dem 165-Hz-Display und der IP69K-Zertifizierung eine Hardware, die in der zweiten Jahreshälfte 2026 bei anderen Herstellern vermutlich jenseits der 800-Euro-Markge liegen wird.

Während die Verkaufszahlen momentan unter dem hohen Preis leiden, ist das 15T eigentlich eine Art „Inflationsschutz“ für Technik-Fans. Wer ein kompaktes Kraftpaket sucht, sollte eher jetzt zugreifen – denn die nächste Welle an Preiserhöhungen rollt bereits auf uns zu.