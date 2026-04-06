Samsung Galaxy A36 vs. Galaxy A37 im Vergleich: Evolution statt Revolution

Mit dem Release des Galaxy A37 setzt Samsung die Tradition fort, seine beliebte Mittelklasse punktuell zu verbessern. Während das Galaxy A36 im vergangenen Jahr vor allem durch das neue Design und das schnellere Laden überzeugte, konzentriert sich das A37 auf Display-Helligkeit, Effizienz und eine robustere Bauweise.

Design und Display: Heller und widerstandsfähiger

Auf den ersten Blick gleichen sich beide Geräte fast wie ein Ei dem anderen. Beide setzen auf ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit 120 Hz. Doch im Detail gibt es wichtige Upgrades:

Helligkeit: Das Galaxy A37 steigert die Spitzenhelligkeit auf bis zu 1.900 Nits (im Vergleich zu den bereits guten 1.200 Nits des A36). Das macht den Bildschirm bei direktem Sonnenlicht deutlich besser lesbar.

Das Galaxy A37 steigert die Spitzenhelligkeit auf bis zu (im Vergleich zu den bereits guten 1.200 Nits des A36). Das macht den Bildschirm bei direktem Sonnenlicht deutlich besser lesbar. Schutzklasse: Während das A36 nach IP67 zertifiziert ist, bietet das A37 nun den vollen IP68-Schutz , ist also gegen dauerndes Untertauchen in Wasser noch besser geschützt.

Während das A36 nach zertifiziert ist, bietet das A37 nun den vollen , ist also gegen dauerndes Untertauchen in Wasser noch besser geschützt. Gehäuse: Die Abmessungen bleiben mit 7,4 mm Tiefe identisch schlank, wobei das A37 mit ca. 196 g minimal schwerer ausfällt als das A36 (195 g).

Performance: Qualcomm vs. Exynos

Hier scheiden sich oft die Geister. Samsung wechselt beim neuen Modell den Chipsatz:

Galaxy A36: Nutzt den Snapdragon 6 Gen 3. Dieser Chip gilt als sehr stabil und effizient für alltägliche Aufgaben. Galaxy A37: Kehrt zum hauseigenen Exynos 1480 zurück. Laut ersten Benchmarks liefert dieser eine um etwa 14 % höhere CPU-Leistung und eine deutlich stärkere Grafikleistung (ca. 24 %). Besonders der KI-Prozessor (NPU) wurde massiv aufgebohrt, was schnellere Bildbearbeitung ermöglicht.

Kamera und Software

Die Hardware der Kameras bleibt auf dem Papier identisch: Ein 50-MP-Hauptsensor mit OIS, flankiert von einer 8-MP-Ultrawide- und einer 5-MP-Makrolinse.

Der Unterschied liegt in der Software: Das A37 profitiert von einem verbesserten Bildsignalprozessor (ISP) des Exynos-Chips, was zu besseren Nachtaufnahmen führen soll. Zudem wird das A37 direkt mit Android 16 und One UI 8.5 ausgeliefert, während das A36 mit Android 15 startete. Beide erhalten jedoch stolze 6 Jahre lang Updates.

Akku und Laden

Keine Veränderung an dieser Front – was jedoch eine gute Nachricht ist. Beide Modelle verfügen über einen 5.000-mAh-Akku und unterstützen 45W Schnellladen. Da das A37 jedoch den effizienteren 4nm-Prozessor nutzt, könnte die reale Laufzeit im Alltag einen Tick länger ausfallen.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Feature Galaxy A36 (2025) Galaxy A37 (2026) Display-Helligkeit 1.200 Nits 1.900 Nits Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 Exynos 1480 Schutzklasse IP67 IP68 Betriebssystem Android 15 Android 16 Ladeleistung 45W 45W Speichererweiterung Nein (MicroSD entfällt) Nein

Fazit: Lohnt sich der Wechsel?

Wer bereits ein Galaxy A36 besitzt, findet im A37 nur wenig Gründe für ein Upgrade. Die Verbesserungen sind eher inkrementeller Natur.

Für Nutzer eines älteren Modells (wie dem A33 oder A34) ist das Galaxy A37 jedoch ein hervorragendes Paket: Das extrem helle Display und die verbesserte Performance des Exynos 1480 machen es zu einem der stärksten Mittelklasse-Smartphones des Jahres 2026. Das A36 bleibt hingegen ein attraktiver Preis-Leistungs-Tipp, falls es nun im Abverkauf günstiger zu finden ist.