Preisoffensive im 5G-Bereich: Lebara mit Cashback Deal für den 3 Euro Vertrag

Im hart umkämpften Mobilfunkmarkt setzt Lebara ein deutliches Zeichen. Ab sofort profitieren Kunden von einer exklusiven Cashback-Aktion für den Tarif „HELLO! XS Special“, die insbesondere preisbewusste Nutzer im 5G-Netz anspricht.

Der „No-Brainer“-Tarif: 4 GB für unter 3 Euro

Das Highlight der neuen Kooperation ist eine Sonderkondition für den HELLO! XS Special 3+1 GB. Für eine dauerhafte Grundgebühr von lediglich 2,99 € pro Monat erhalten Kunden ein Datenvolumen von insgesamt 4 GB. Das Paket beinhaltet standardmäßig 3 GB sowie ein dauerhaftes Extra-Volumen von 1 GB.

Der Tarif ist technisch auf dem neuesten Stand und bietet:

5G-Konnektivität: Surfen mit bis zu 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s Upload).

Surfen mit bis zu 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s Upload). Netzqualität: Realisiert im leistungsstarken Netz von Telefónica o2.

Realisiert im leistungsstarken Netz von Telefónica o2. Allnet-Flat: Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive VoLTE und WiFi-Calling.

Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive VoLTE und WiFi-Calling. Internationaler Bonus: 30 Frei-Minuten für Gespräche in 50 verschiedene Länder.

30 Frei-Minuten für Gespräche in 50 verschiedene Länder. ZUM DEAL*

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Konditionen und Laufzeit

Das Angebot ist an eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gebunden, wobei eine kundenfreundliche Kündigungsfrist von nur einem Monat gilt. Der Anschlusspreis liegt bei einmaligen 5,00 €. Interessierte sollten jedoch schnell handeln: Die Aktion ist zeitlich streng limitiert und endet am 16. April 2026 um 15:00 Uhr.

Flexibilität für Unentschlossene: Die monatlich kündbare Variante

Parallel zur Laufzeit-Aktion bleibt die Flex-Variante des Tarifs bestehen. Wer keine 24-monatige Bindung eingehen möchte, erhält im HELLO! XS Special Flex für ebenfalls 2,99 € monatlich ein Datenvolumen von 3 GB. Hier beträgt der einmalige Anschlusspreis 15,00 €, dafür bleibt der Vertrag monatlich kündbar.

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