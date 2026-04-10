Preisoffensive im 5G-Bereich: Lebara mit Cashback Deal für den 3 Euro Vertrag

Im hart umkämpften Mobilfunkmarkt setzt Lebara ein deutliches Zeichen. Ab sofort profitieren Kunden von einer exklusiven Cashback-Aktion für den Tarif „HELLO! XS Special“, die insbesondere preisbewusste Nutzer im 5G-Netz anspricht.
Der „No-Brainer“-Tarif: 4 GB für unter 3 Euro
Das Highlight der neuen Kooperation ist eine Sonderkondition für den HELLO! XS Special 3+1 GB. Für eine dauerhafte Grundgebühr von lediglich 2,99 € pro Monat erhalten Kunden ein Datenvolumen von insgesamt 4 GB. Das Paket beinhaltet standardmäßig 3 GB sowie ein dauerhaftes Extra-Volumen von 1 GB.
Der Tarif ist technisch auf dem neuesten Stand und bietet:
- 5G-Konnektivität: Surfen mit bis zu 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s Upload).
- Netzqualität: Realisiert im leistungsstarken Netz von Telefónica o2.
- Allnet-Flat: Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive VoLTE und WiFi-Calling.
- Internationaler Bonus: 30 Frei-Minuten für Gespräche in 50 verschiedene Länder.
- ZUM DEAL*
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Konditionen und Laufzeit
Das Angebot ist an eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gebunden, wobei eine kundenfreundliche Kündigungsfrist von nur einem Monat gilt. Der Anschlusspreis liegt bei einmaligen 5,00 €. Interessierte sollten jedoch schnell handeln: Die Aktion ist zeitlich streng limitiert und endet am 16. April 2026 um 15:00 Uhr.
Flexibilität für Unentschlossene: Die monatlich kündbare Variante
Parallel zur Laufzeit-Aktion bleibt die Flex-Variante des Tarifs bestehen. Wer keine 24-monatige Bindung eingehen möchte, erhält im HELLO! XS Special Flex für ebenfalls 2,99 € monatlich ein Datenvolumen von 3 GB. Hier beträgt der einmalige Anschlusspreis 15,00 €, dafür bleibt der Vertrag monatlich kündbar.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.