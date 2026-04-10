Innovationssprung in der Mobilfotografie: Huawei kündigt Pura 90-Serie offiziell an

Der Technologieriese Huawei hat am 10. April 2026 den offiziellen Startschuss für seine neueste Flaggschiff-Generation gegeben. Die Pura 90-Serie wird am 20. April im Rahmen eines Launch-Events in China vorgestellt. Damit setzt das Unternehmen die Neuausrichtung seiner ehemaligen P-Serie fort und positioniert die Geräte als Speerspitze für mobile High-End-Fotografie und autarke Hardware-Entwicklung.

Das Kernstück der neuen Serie bildet das Kamerasystem, welches die Grenzen mobiler Sensortechnik weiter verschieben soll. Branchenberichten zufolge setzt Huawei beim Spitzenmodell auf eine Kombination aus extremer Auflösung und Lichtstärke:

200-Megapixel-Periskop-Teleobjektiv: Ein neu entwickelter Sensor soll eine beispiellose Detailtiefe im Zoombereich ermöglichen und herkömmliche Tele-Lösungen in den Schatten stellen.

Ein neu entwickelter Sensor soll eine beispiellose Detailtiefe im Zoombereich ermöglichen und herkömmliche Tele-Lösungen in den Schatten stellen. 1-Zoll-Hauptsensor mit variabler Blende: Das Pro-Max-Modell (teils als Ultra bezeichnet) nutzt voraussichtlich einen physisch großen Sensor, der durch eine mechanisch verstellbare Blende flexibel auf unterschiedliche Lichtverhältnisse reagiert.

Das Pro-Max-Modell (teils als Ultra bezeichnet) nutzt voraussichtlich einen physisch großen Sensor, der durch eine mechanisch verstellbare Blende flexibel auf unterschiedliche Lichtverhältnisse reagiert. Maple Imaging System: Die Integration der zweiten Generation des hauseigenen Bildverarbeitungssystems soll die KI-gestützte Rauschunterdrückung und Farbtreue optimieren.

Hardware-Autonomie durch Kirin-Prozessoren

Inmitten anhaltender Handelsbeschränkungen demonstriert Huawei mit der Pura 90-Serie seine wachsende Unabhängigkeit bei Halbleitern. Im Inneren der Geräte kommt der neue Kirin 9030-Chipsatz zum Einsatz. Dieser im fortschrittlichen Verfahren gefertigte Prozessor verspricht nicht nur eine gesteigerte Rechenleistung, sondern auch eine verbesserte Energieeffizienz im Vergleich zum Vorgängermodell Kirin 9020.

Gepaart wird diese Leistung mit einer großzügigen Speicherausstattung von bis zu 16 GB RAM und einer internen Kapazität von bis zu 1 TB. Die Energieversorgung wird durch Akkus mit Kapazitäten zwischen 5.000 mAh und 7.000 mAh sichergestellt, die zudem Schnellladetechnologien mit weit über 100 Watt unterstützen.

Design und Software-Ökosystem

Optisch bleibt Huawei der markanten Formsprache treu. Das charakteristische dreieckige Kameramodul, welches bereits beim Pura 70 eingeführt wurde, erfährt eine ästhetische Verfeinerung. Das Gehäuse setzt auf flachere Kanten und hochwertige Materialien, um den Premium-Anspruch zu unterstreichen.

Auf Softwareseite kommt in China das neue HarmonyOS 6.1 zum Einsatz. Dieses Betriebssystem ist tief auf die Hardware-Architektur optimiert und bietet spezielle Funktionen für die KI-gestützte Bildbearbeitung und nahtlose Konnektivität innerhalb des Huawei-Ökosystems.

Feature Erwartete Spezifikationen (Pura 90 Pro Max) Display 6,8-Zoll-OLED, 120 Hz LTPO Prozessor Kirin 9030 (Octa-Core) Hauptkamera 50 MP (1-Zoll-Sensor, variable Blende) Telekamera 200 MP Periskop-Zoom Akku 5.500 mAh, 120W SuperCharge

Während die Pura 90-Serie in China bereits unmittelbar nach der Vorstellung in den Handel gelangt, bleibt der Termin für eine globale Veröffentlichung noch offen. Experten rechnen damit, dass eine internationale Version mit EMUI 16 oder einer angepassten HarmonyOS-Variante im Frühsommer 2026 folgen könnte. Der Launch gilt als entscheidender Test für Huawei, um seine Relevanz im globalen Premium-Segment trotz fehlender Google-Dienste weiter zu festigen.