Design-Revolution in der Mittelklasse: So sieht das neue Samsung Galaxy A27 aus

Samsung bereitet den Start seiner 2026er-Modelle vor, und ein Gerät steht dabei besonders im Fokus: das Galaxy A27. Dank neuer, hochauflösender CAD-Renderings, die der bekannte Leaker @OnLeaks (in Zusammenarbeit mit HotEUDeals) veröffentlicht hat, ist nun klar, dass Samsung bei seinem preiswerten Mittelklasse-Modell eine lang erwartete optische Modernisierung vornimmt.
Inhaltsverzeichnis
Das Ende der Notch: Modernes Punch-Hole-Design
Die wichtigste Neuerung betrifft die Vorderseite. Jahrelang hielt Samsung bei der A2x-Serie an der markanten „Infinity-U“-Notch (Wassertropfen-Ausschnitt) fest. Die aktuellen Render-Grafiken bestätigen nun:
- Punch-Hole-Kamera: Das Galaxy A27 verabschiedet sich von der Notch und setzt stattdessen auf ein dezentes Kameraloch im Display.
- Flaggschiff-Ästhetik: Durch diesen Wechsel wirkt das Gerät deutlich moderner und ist auf den ersten Blick kaum noch von den teureren Modellen der A5x-Serie oder sogar der Galaxy S-Reihe zu unterscheiden.
- Flaches Gehäuse: Das Smartphone behält ein flaches Display (ca. 6,7 Zoll) und eine ebene Rückseite bei, wobei die Ränder laut Leaks nochmals schmaler ausfallen könnten.
Gehäuse und Abmessungen
Die von @OnLeaks gelieferten Daten geben auch Aufschluss über die physische Beschaffenheit. Das Galaxy A27 misst voraussichtlich 162,3 x 78,6 x 7,9 mm. Damit ist es im Vergleich zum Vorgänger (A26) geringfügig breiter und dicker, was Platz für ein verbessertes Kühlsystem oder einen größeren Akku schaffen könnte.
Ein interessantes Detail ist die sogenannte „Key Island“: Der Rahmen ist im Bereich der Lautstärke- und Power-Tasten leicht erhöht, was die Haptik und Ergonomie im Alltag verbessern soll. Als Material wird ein hochwertiger Kunststoff- oder sogar ein leichter Aluminiumrahmen vermutet.
Technik-Check: Was steckt unter der Haube?
Neben dem optischen „Glow-up“ gibt es erste konkrete Hinweise auf die Hardware-Spezifikationen:
- Prozessor: Ein kürzlich aufgetauchter Eintrag in der Benchmark-Datenbank Geekbench deutet auf den Snapdragon 6 Gen 3 hin. Dieser Chip bietet eine solide Performance für den Alltag und unterstützt schnelles 5G.
- Speicher: Erwartet werden Varianten mit 6 GB oder 8 GB RAM sowie 128 GB internem Speicher (erweiterbar via microSD).
- Kamera-Upgrade: Während das Triple-Kamera-Setup auf der Rückseite (angeführt von einem 50-MP-Hauptsensor) vertraut wirkt, soll die Selfie-Kamera ein wichtiges Upgrade erhalten. Gerüchten zufolge kommt ein neuer 12-MP-Sensor zum Einsatz, der trotz weniger Megapixel eine bessere Lichtausbeute bietet und erstmals 4K-Videoaufnahmen in dieser Preisklasse ermöglichen könnte.
- Akku: Ein 5.000 mAh Akku mit 25W-Schnellladen gilt als gesetzt, wobei erste Quellen sogar von bis zu 5.500 mAh sprechen.
Software: Android 16 ab Werk?
Da das Gerät für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet wird, könnte es eines der ersten Mittelklasse-Smartphones sein, das direkt mit Android 16 und Samsungs neuer Benutzeroberfläche One UI 8.5 ausgeliefert wird. Samsung verspricht zudem auch für diese Serie eine langjährige Update-Garantie.
Mit dem Galaxy A27 scheint Samsung die Lücke zwischen Einsteiger-Mittelklasse und Premium-Segment optisch fast vollständig zu schließen. Der Wechsel zum Punch-Hole-Design war längst überfällig und macht das A27 zu einem der attraktivsten Pakete für preisbewusste Käufer im Jahr 2026.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.