Tarif-Upgrade bei Happy SIM: Mehr Speed für Unbegrenzt-Surfer

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Der Mobilfunkanbieter Happy SIM schraubt an der Leistungsschraube und präsentiert ein attraktives Portfolio-Update. Im Mittelpunkt steht eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung im Unlimited-Sektor: Der bisherige Tarif „Unlimited Smart“ (15 Mbit/s) wird durch den neuen Unlimited Advanced ersetzt. Nutzer surfen nun mit bis zu 50 Mbit/s – und das ohne Aufpreis.

Happy SIM setzt auf Transparenz und langfristige Preisstabilität. Ein entscheidender Vorteil für Kunden: Die Grundgebühren bleiben auch nach Ablauf der 24-monatigen Mindestlaufzeit konstant und erhöhen sich nicht automatisch. Hier sind die aktuellen Highlights im Telefónica 5G-Netz:

TarifDatenvolumenPreis (mtl.)Besonderheiten
Allnet Flat 60 GB60 GB 5G9,99 €0 € Anschlusspreis & 2 Freimonate
Unlimited AdvancedUnbegrenzt 5G19,99 €Upgrade auf 50 Mbit/s
Allnet Flat 15 GB15 GB 5G6,99 €Idealer Einsteigertarif
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Alle vorgestellten Tarife nutzen das moderne 5G-Netz von Telefónica und bieten eine solide Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Neben der Internet-Flatrate sind folgende Leistungen standardmäßig enthalten:

  • Allnet-Flat: Unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.
  • EU-Roaming: Sorgenfreie Nutzung des Tarifs im europäischen Ausland.
  • Keine Preissprünge: Der monatliche Grundpreis ist dauerhaft festgeschrieben.

Besonders hervorzuheben ist das 60-GB-Paket, das aktuell durch den Wegfall des Anschlusspreises und zwei Gratismonate das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Vielsurfer bietet. Wer hingegen keinerlei Datenlimits im Alltag akzeptieren möchte, findet im „Unlimited Advanced“ für knapp 20 Euro eine leistungsstarke Alternative für das mobile Streaming und Arbeiten.

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