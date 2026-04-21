Tarif-Upgrade bei Happy SIM: Mehr Speed für Unbegrenzt-Surfer

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM schraubt an der Leistungsschraube und präsentiert ein attraktives Portfolio-Update. Im Mittelpunkt steht eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung im Unlimited-Sektor: Der bisherige Tarif „Unlimited Smart“ (15 Mbit/s) wird durch den neuen Unlimited Advanced ersetzt. Nutzer surfen nun mit bis zu 50 Mbit/s – und das ohne Aufpreis.
Happy SIM setzt auf Transparenz und langfristige Preisstabilität. Ein entscheidender Vorteil für Kunden: Die Grundgebühren bleiben auch nach Ablauf der 24-monatigen Mindestlaufzeit konstant und erhöhen sich nicht automatisch. Hier sind die aktuellen Highlights im Telefónica 5G-Netz:
|Tarif
|Datenvolumen
|Preis (mtl.)
|Besonderheiten
|Allnet Flat 60 GB
|60 GB 5G
|9,99 €
|0 € Anschlusspreis & 2 Freimonate
|Unlimited Advanced
|Unbegrenzt 5G
|19,99 €
|Upgrade auf 50 Mbit/s
|Allnet Flat 15 GB
|15 GB 5G
|6,99 €
|Idealer Einsteigertarif
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Alle vorgestellten Tarife nutzen das moderne 5G-Netz von Telefónica und bieten eine solide Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Neben der Internet-Flatrate sind folgende Leistungen standardmäßig enthalten:
- Allnet-Flat: Unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.
- EU-Roaming: Sorgenfreie Nutzung des Tarifs im europäischen Ausland.
- Keine Preissprünge: Der monatliche Grundpreis ist dauerhaft festgeschrieben.
Besonders hervorzuheben ist das 60-GB-Paket, das aktuell durch den Wegfall des Anschlusspreises und zwei Gratismonate das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Vielsurfer bietet. Wer hingegen keinerlei Datenlimits im Alltag akzeptieren möchte, findet im „Unlimited Advanced“ für knapp 20 Euro eine leistungsstarke Alternative für das mobile Streaming und Arbeiten.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.