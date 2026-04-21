Tarif-Upgrade bei Happy SIM: Mehr Speed für Unbegrenzt-Surfer

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM schraubt an der Leistungsschraube und präsentiert ein attraktives Portfolio-Update. Im Mittelpunkt steht eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung im Unlimited-Sektor: Der bisherige Tarif „Unlimited Smart“ (15 Mbit/s) wird durch den neuen Unlimited Advanced ersetzt. Nutzer surfen nun mit bis zu 50 Mbit/s – und das ohne Aufpreis.

Happy SIM setzt auf Transparenz und langfristige Preisstabilität. Ein entscheidender Vorteil für Kunden: Die Grundgebühren bleiben auch nach Ablauf der 24-monatigen Mindestlaufzeit konstant und erhöhen sich nicht automatisch. Hier sind die aktuellen Highlights im Telefónica 5G-Netz:

Tarif Datenvolumen Preis (mtl.) Besonderheiten Allnet Flat 60 GB 60 GB 5G 9,99 € 0 € Anschlusspreis & 2 Freimonate Unlimited Advanced Unbegrenzt 5G 19,99 € Upgrade auf 50 Mbit/s Allnet Flat 15 GB 15 GB 5G 6,99 € Idealer Einsteigertarif

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Alle vorgestellten Tarife nutzen das moderne 5G-Netz von Telefónica und bieten eine solide Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Neben der Internet-Flatrate sind folgende Leistungen standardmäßig enthalten:

Allnet-Flat: Unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

Unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. EU-Roaming: Sorgenfreie Nutzung des Tarifs im europäischen Ausland.

Sorgenfreie Nutzung des Tarifs im europäischen Ausland. Keine Preissprünge: Der monatliche Grundpreis ist dauerhaft festgeschrieben.

Besonders hervorzuheben ist das 60-GB-Paket, das aktuell durch den Wegfall des Anschlusspreises und zwei Gratismonate das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Vielsurfer bietet. Wer hingegen keinerlei Datenlimits im Alltag akzeptieren möchte, findet im „Unlimited Advanced“ für knapp 20 Euro eine leistungsstarke Alternative für das mobile Streaming und Arbeiten.