Zeitenwende bei Apple: Hardware-Experte John Ternus übernimmt dafür Tim Cook

Nach fast anderthalb Jahrzehnten an der Spitze kündigt der Technologieriese Apple einen historischen Führungswechsel an. Wie der Konzern am Montagabend nach US-Börsenschluss bekannt gab, wird John Ternus, der bisherige Leiter der Hardware-Sparte, neuer Chief Executive Officer (CEO). Er folgt auf Tim Cook, der das Unternehmen seit 2011 prägte und nun den Posten des Verwaltungsratschefs übernimmt.

Ein Stratege für die KI-Ära

Der Wechsel markiert eine deutliche Akzentverschiebung in der Führungskultur des iPhone-Herstellers. Während Tim Cook als brillanter Logistiker und Experte für Lieferketten galt, der Apple zu beispiellosem finanziellen Erfolg und globaler Marktdominanz führte, rückt mit Ternus ein leidenschaftlicher Produktentwickler und Designer an die Spitze.

Ternus, der bereits seit 2001 im Unternehmen ist, war zuletzt maßgeblich für die Hardware-Entwicklung verantwortlich. Unter seiner Regie gelang es Apple unter anderem, die Mac-Sparte durch innovative Konzepte wieder zu beleben und Marktanteile zurückzugewinnen. Analysten wie Ben Bajarin von Creative Strategies betonen, dass Ternus intern hohes Ansehen genieße und dem Konzern „frische Energie“ verleihen werde.

Sein Hauptauftrag ab September ist klar definiert: Er soll Apple sicher durch den massiven KI-getriebenen Wandel der Tech-Branche steuern und sicherstellen, dass der Konzern auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz seine Innovationsführerschaft behauptet.

Neubesetzungen in der Führungsriege

Im Windschatten des CEO-Wechsels ordnet Apple weitere Schlüsselpositionen neu:

Johny Srouji, der bisherige Architekt der hauseigenen Chips und Sensoren, steigt zum neuen Hardware-Chef auf. Damit unterstreicht Apple die wachsende Bedeutung der eigenen Halbleiter-Technologie für die gesamte Produktpalette.

Das Ende der Ära Cook

Mit dem Rückzug von Tim Cook endet eine der erfolgreichsten Phasen der Unternehmensgeschichte. Cook hatte die Leitung Anfang 2011 zunächst interimsmäßig für den erkrankten Mitgründer Steve Jobs übernommen und wurde nach dessen Tod im Oktober 2011 dauerhaft zum CEO ernannt. Unter seiner Führung entwickelte sich Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt.

Der Übergang zu Ternus wird als geordneter Prozess gesehen, der die Kontinuität wahren und gleichzeitig den Fokus wieder stärker auf die physische Produktinnovation legen soll.