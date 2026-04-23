iOS 26.4.2 ab sofort verfügbar: Apple schließt kritische Lücke bei Benachrichtigungen

Knapp zwei Wochen nach dem letzten Update hat Apple iOS 26.4.2 für das iPhone freigegeben. Das Update enthält keine neuen Funktionen, behebt jedoch ein schwerwiegendes Problem im Umgang mit gelöschten Mitteilungen, das zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Im Zentrum des Updates steht eine Korrektur der Notification Services. In den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass Push-Benachrichtigungen – darunter auch Inhalte aus verschlüsselten Messengern wie Signal – in einer systeminternen Datenbank gespeichert blieben, selbst wenn der Nutzer die Nachricht oder die dazugehörige App bereits gelöscht hatte.

Berichten zufolge war es Ermittlungsbehörden (darunter dem FBI) dadurch möglich, Fragmente privater Chats aus der Benachrichtigungshistorie wiederherzustellen. Mit iOS 26.4.2 korrigiert Apple das Statusmanagement der Benachrichtigungen. Das Update sorgt dafür, dass:

Gelöschte Mitteilungen konsistent aus allen Systemdatenbanken entfernt werden.

Vorhandene „Datenleichen“ in der Historie bei der Installation des Updates bereinigt werden.

Neben dem Sicherheitspatch adressiert Apple kleinere Bugs, die seit iOS 26.4 auftraten:

Helligkeitssteuerung: Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Bildschirm auf Modellen der iPhone 15- und 16-Serie willkürlich abdunkelte und erst durch einen Neustart des Sperrbildschirms zurückgesetzt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Bildschirm auf Modellen der iPhone 15- und 16-Serie willkürlich abdunkelte und erst durch einen Neustart des Sperrbildschirms zurückgesetzt wurde. CarPlay: Die Stabilität bei der Nutzung von Navigations-Apps über Touchpad-Schnittstellen in Fahrzeugen wurde verbessert.

Die Stabilität bei der Nutzung von Navigations-Apps über Touchpad-Schnittstellen in Fahrzeugen wurde verbessert. System-Performance: Kleinere Optimierungen bei der Speicherverwaltung sollen die Hintergrundaktivität von Apps effizienter gestalten.

Empfehlung: Zeitnahe Installation

Da iOS 26.4.2 eine aktiv diskutierte Sicherheitslücke schließt, die direkten Einfluss auf die Privatsphäre der Kommunikation hat, wird allen Nutzern eine zeitnahe Installation empfohlen. Das Update ist für alle Geräte ab dem iPhone 11 verfügbar.

Details zum Update Information Version iOS 26.4.2 Veröffentlichung 22. April 2026 Fokus Sicherheit & Bugfixes Größe Ca. 450–600 MB (je nach Gerät)

Während iOS 26.4.2 die aktuelle Stabilität sichert, befindet sich iOS 26.5 bereits in der Beta-Phase. Für das kommende große Update im Mai werden neue Funktionen wie Werbeeinblendungen in Apple Maps und eine erweiterte RCS-Verschlüsselung für die Kommunikation mit Android-Geräten erwartet.