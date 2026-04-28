Strategische Neuausrichtung: OpenAI beendet Technologie-Exklusivität für Microsoft

Wenige Monate vor dem mit Spannung erwarteten Börsengang vollzieht OpenAI einen entscheidenden Kurswechsel. Das KI-Startup lockert die engen Fesseln zu seinem Hauptinvestor Microsoft und öffnet seine Technologie für den breiten Cloud-Markt. Während die Märkte nervös reagieren, sichert sich Microsoft im Gegenzug finanzielle Entlastung.

In einer offiziellen Mitteilung am Montag gab OpenAI bekannt, dass Microsoft künftig keinen exklusiven Zugriff mehr auf die neuesten KI-Modelle des Hauses haben wird. Damit ist der Weg frei für Kooperationen mit direkten Wettbewerbern wie Amazon Web Services (AWS) und der Google Cloud. Diese Diversifizierung der Vertriebskanäle gilt als strategischer Vorbereitungsschritt für das geplante IPO, um die Unabhängigkeit des Startups zu demonstrieren und das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Trotz der Öffnung bleibt das Verhältnis eng:

Bevorzugter Partner: Microsoft bleibt der vorrangige Anbieter für Cloud-Infrastruktur.

Microsoft bleibt der vorrangige Anbieter für Cloud-Infrastruktur. Lizenzgarantie: Der Softwarekonzern behält das Recht, OpenAI-Programme über eine Lizenzvereinbarung bis mindestens 2032 zu nutzen.

Reaktion der Märkte und finanzielle Details

Die Anleger reagierten prompt auf den Verlust des Alleinstellungsmerkmals: Die Microsoft-Aktie gab an der Wall Street um 1,4 Prozent nach. Dennoch bleibt die Partnerschaft für den Konzern aus Redmond ein massiver finanzieller Erfolg. Bei einer geschätzten Gesamtbewertung von OpenAI in Höhe von 850 Milliarden Dollar beläuft sich der Wert der Microsoft-Beteiligung – nach einem ursprünglichen Investment von 13 Milliarden Dollar – inzwischen auf rund 230 Milliarden Dollar.

Ein wesentlicher neuer Punkt der Vereinbarung sieht vor, dass Microsoft künftig keine laufende Umsatzbeteiligung mehr an OpenAI leisten muss. Dies entlastet die Bilanz des Tech-Giganten erheblich, während er weiterhin Zugriff auf die Kerntechnologien behält.

Der Wandel zur „Public Benefit Corporation“

Die jüngsten Anpassungen sind Teil einer größeren Umstrukturierung, die im vergangenen Herbst begann. Im Zuge der Umwandlung von OpenAI in eine Public Benefit Corporation (PBC) wurden die Verträge bereits mehrfach nachjustiert:

Rechenkapazitäten: OpenAI hat sich bei Microsoft Rechenleistung im gigantischen Volumen von 250 Milliarden Dollar gesichert, um die Weiterentwicklung von Modellen wie GPT-5 voranzutreiben. Umsatzströme: Als Ausgleich für die bisherige Unterstützung erhält Microsoft bis zum Jahr 2030 weiterhin 20 Prozent der Umsätze von OpenAI. Status-Verlust: Bereits im Herbst verlor Microsoft den offiziellen Status als „bevorzugter Cloud-Anbieter“, was nun durch die Öffnung für AWS und Google konsequent zu Ende geführt wurde.

Für Microsoft markiert dieser Schritt das Ende einer Phase, in der man die Konkurrenz durch exklusive KI-Integrationen in Office und Azure auf Distanz halten konnte. Für OpenAI hingegen bedeutet die Entkoppelung eine notwendige Emanzipation. Um als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen zu bestehen, muss der Entwickler beweisen, dass seine Technologie plattformunabhängig den gesamten Weltmarkt dominieren kann – unabhängig davon, in welchem Rechenzentrum die Server stehen.