congstar Aktion: Doppeltes Startguthaben für Prepaid Allnet Tarife ab heute

Pünktlich zum 29. April 2026 startet der Mobilfunkanbieter congstar eine neue attraktive Promotion für Kurzentschlossene und Sparfüchse. Wer im Zeitraum bis zum 07. Juni 2026 einen Prepaid Allnet Tarif abschließt, profitiert von einem verdoppelten Startguthaben.
Mehr Guthaben zum Start – Die Konditionen im Überblick
Während der Starterpaket-Preis im Aktionszeitraum wieder auf die regulären 9,99 € steigt, gleicht congstar dies durch einen signifikanten Bonus aus: Das Startguthaben wird in allen Tarifen exakt verdoppelt. Damit deckt das Guthaben bei vielen Tarifen bereits die Grundgebühr für die ersten zwei Nutzungszeiträume ab.
Alle Tarife werden im bewährten D1-Netz der Telekom realisiert und bieten volle Flexibilität ohne Vertragslaufzeit. Zudem sind moderne Features wie VoLTE und WiFi-Call standardmäßig integriert.
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Das neue Prepaid Allnet Flat Portfolio
|Tarif
|Datenvolumen (LTE/5G)
|Grundgebühr (28 Tage)
|Aktions-Startguthaben
|Allnet Flat XS
|1 GB LTE
|5,00 €
|10,00 €
|Allnet Flat S
|5 GB 5G
|7,00 €
|14,00 €
|Allnet Flat M
|25 GB 5G
|10,00 €
|20,00 €
|Allnet Flat L
|40 GB 5G
|12,00 €
|24,00 €
|Allnet Flat XL
|50 GB 5G
|16,00 €
|32,00 €
Zusätzliche Vorteile für Wechsler
Für Nutzer, die ihre bestehende Rufnummer zu congstar mitbringen, wird die Aktion noch lukrativer: Zusätzlich zum verdoppelten Startguthaben gewährt der Anbieter einen Wechselbonus in Höhe von 10,00 €.
Die Tarife bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s im Download (10 Mbit/s Upload), was für mobiles Surfen, Social Media und Musik-Streaming ideal ausgelegt ist. Ab dem Tarif „S“ ist zudem der moderne 5G-Standard bereits inklusive.
Interessiert? Hier geht es direkt zu den Angeboten:
- Prepaid Allnet Flat XS
- Prepaid Allnet Flat S
- Prepaid Allnet Flat M
- Prepaid Allnet Flat L
- Prepaid Allnet Flat XL
Die Aktion läuft bis einschließlich 07.06.2026. Es ist die ideale Gelegenheit für alle, die Wert auf beste Netzqualität legen, sich aber nicht langfristig an einen Vertrag binden möchten.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.