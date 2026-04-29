Smartphone-Fotografie auf neuem Level: Start der OPPO Photography Awards 2026

Der Technologie-Riese OPPO hat den offiziellen Startschuss für die OPPO Photography Awards 2026 gegeben. Der internationale Wettbewerb, der sich in den letzten vier Jahren zu einer festen Größe für mobiles Storytelling entwickelt hat, geht mit erweiterten Kategorien, einem deutlich ausgebauten Förderprogramm und Preisgeldern in Gesamthöhe von 76.500 US-Dollar in die nächste Runde.

Fokus auf Bewegung und Details: Neue Kategorien

In diesem Jahr setzt OPPO zwei neue Schwerpunkte, die den technologischen Fortschritt moderner Smartphones wie dem aktuellen Find X9 Ultra widerspiegeln:

Super Video: Erstmals erhält das Bewegtbild einen eigenen, eigenständigen Bereich. Hier stehen Dynamik und Emotionen im Fokus. Besonders interessant für Creator: In Zusammenarbeit mit Meta wurde das Hochladen auf Instagram optimiert, um eine nahezu verlustfreie Qualität zu gewährleisten.

Erstmals erhält das Bewegtbild einen eigenen, eigenständigen Bereich. Hier stehen Dynamik und Emotionen im Fokus. Besonders interessant für Creator: In Zusammenarbeit mit Meta wurde das Hochladen auf Instagram optimiert, um eine nahezu verlustfreie Qualität zu gewährleisten. Super Zoom: Diese Kategorie widmet sich den kreativen Möglichkeiten der Tele-Objektive, um Details und Motive aus großer Distanz in hoher Präzision festzuhalten.

Daneben bleiben die klassischen Kategorien Journey, Me, Live und Snap weiterhin Bestandteil des Wettbewerbs.

Umfassendes Accelerator-Programm für junge Talente

Ein zentrales Anliegen der diesjährigen Awards ist die nachhaltige Förderung junger Kreativer. Hierfür hat OPPO mehrere Initiativen ins Leben gerufen:

Filmmaker Accelerator Program: In Kooperation mit dem Discovery Channel erhalten Teilnehmer der Kategorie „Super Video“ professionelles Mentoring, finanzielle Unterstützung für Kurzfilme und die Chance auf eine Ausstrahlung ihrer Werke. OPPO Imaging Academy: Eine neue Plattform mit Tutorials, die Nutzern zeigt, wie sie das Maximum aus den Imaging-Funktionen ihrer Geräte herausholen. Creators Program: Ausgewählte Talente erhalten Zugang zu exklusivem Equipment, Einladungen zu Produkt-Launches und eine globale Bühne über die Kanäle von OPPO.

Hochkarätige Jury und attraktive Preise

Über die insgesamt 38 Auszeichnungen entscheidet eine internationale Jury aus Experten der Foto-, Film- und Medienbranche. Mit dabei sind unter anderem die Hasselblad-Master Tina Signesdottir Hult und Wang Jianjun sowie Vertreter der Beijing Film Academy und von Warner Bros. Discovery.

Neben den Hauptpreisen (Gold, Silber, Bronze) gibt es regionale Anerkennungen und einen Publikumspreis. Neu eingeführte monatliche Wettbewerbsrunden sorgen zudem das ganze Jahr über für regelmäßiges Feedback und zusätzliche Sichtbarkeit für die Teilnehmer.

Teilnahme und Fristen

Kreative weltweit können ihre Arbeiten, die mit Geräten von OPPO, OnePlus oder realme erstellt wurden, ab sofort einreichen.

Einsendeschluss: 31. Dezember 2026 (17:00 Uhr CET).

31. Dezember 2026 (17:00 Uhr CET). Einreichung: Über die offizielle Webseite der Awards oder für die Video-Kategorie auch via Instagram und TikTok unter den Hashtags #SuperVideo und #ShotOnOPPO.

Mit diesem Wettbewerb unterstreicht OPPO erneut seine Ambition, durch die Partnerschaft mit Hasselblad und innovative Sensortechnik die Grenzen der mobilen Fotografie und Videografie kontinuierlich zu verschieben.