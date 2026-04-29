Leak-Alarm: Das Motorola moto g87 steht kurz vor dem Start

Motorola bereitet offenbar den nächsten großen Wurf in der Mittelklasse vor. Nachdem erst Anfang des Jahres die Modelle g67 und g77 erschienen sind, sind nun detaillierte Informationen zum Nachfolger, dem moto g87, durchgesickert. Ein italienischer Online-Händler listete das Gerät bereits vorab, und auch auf den offiziellen Support-Seiten von Motorola waren kurzzeitig Dokumente zu finden, die tiefe Einblicke in die Technik gewähren.

Starke Mittelklasse mit viel Speicher

Die Leaks zeichnen das Bild eines sehr gut ausgestatteten Smartphones, das die Grenzen zur Oberklasse weiter aufweicht. Besonders im Bereich Speicher setzt Motorola laut den Einträgen beim Händler Epto neue Maßstäbe für die G-Serie:

Arbeitsspeicher: Standardmäßig sollen 8 GB RAM verbaut sein.

Standardmäßig sollen verbaut sein. Interner Speicher: Nutzer können sich auf 256 GB freuen.

Nutzer können sich auf freuen. Erweiterbarkeit: Ein echtes Highlight ist der Hybrid-Slot, der MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 2 TB unterstützt – ein Wert, den man sonst kaum bei Smartphones findet.

Technik unter der Haube: Dimensity-Power

Im Inneren des moto g87 arbeitet laut Firmware-Analysen ein Chip der MediaTek Dimensity 6000er-Serie (Codename MT6835). Experten spekulieren hierbei auf den Dimensity 6300 oder den noch neueren 6400, was eine solide 5G-Performance und hohe Energieeffizienz verspricht. Ein in das Display integrierter Fingerabdrucksensor sorgt zudem für ein modernes Entsperr-Erlebnis.

Design im Zeichen von Pantone

Die erfolgreiche Kooperation zwischen Motorola und den Farbexperten von Pantone wird auch 2026 fortgesetzt. Das moto g87 soll in sechs verschiedenen, zertifizierten Farben erscheinen. Besonders im Fokus stehen:

Overture Gray (ein elegantes Dunkelgrau)

(ein elegantes Dunkelgrau) Blue Atoll (ein lebendiges Cyan-Blau)

(ein lebendiges Cyan-Blau) Weitere Varianten wie Arctic Seal, Black Olive und Nile sind ebenfalls im Gespräch.

Interessanterweise wurde für die Oberklasse-Modelle (Edge-Serie) bereits die Pantone-Farbe des Jahres 2026, „Cloud Dancer“ (ein sanftes Weiß), bestätigt – ob diese auch für das g87 kommt, bleibt abzuwarten.

Preis und Verfügbarkeit

Der Leak aus Italien nennt einen Preis von ca. 407 Euro. Damit positioniert sich das moto g87 preislich etwas über seinem Vorgänger, bietet dafür aber auch eine deutlich umfangreichere Ausstattung.

Offizielle Renderbilder, die vom bekannten Insider Evan Blass geteilt wurden, zeigen ein Triple-Kamera-System auf der Rückseite und ein modernes Punch-Hole-Display. Da die Support-Seiten bereits vorbereitet sind, wird mit einer offiziellen Präsentation im Mai 2026 gerechnet.