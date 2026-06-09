Apple Entwicklerkonferenz: Das sind die neue Funktionen von Apple Intelligence

Auf der Worldwide Developers Conference 2026 (WWDC26) hat Apple mit den neuen Versionen iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 und tvOS 27 das Fundament für die Zukunft seiner Geräte gelegt. Im Zentrum dieser Software-Updates steht die nächste Generation von Apple Intelligence, die auf einer komplett neuen, datenschutzfokussierten Architektur basiert.

Der folgende Überblick zeigt im Detail, was die neue Generation von Apple Intelligence und das runderneuerte Siri-Erlebnis leisten können.

Die Kernfunktionen der neuen Apple Intelligence

Die neue Generation von Apple Intelligence greift tief in das gesamte Betriebssystem ein und zielt darauf ab, alltägliche Aufgaben zu vereinfachen, die Kreativität zu fördern und Informationen intelligenter zu verknüpfen.

Systemweite Unterstützung: Die KI-Funktionen erleichtern die tägliche Arbeit in Apps wie Nachrichten, Mail und beim Surfen in Safari über mehrere Tabs hinweg.

Die KI-Funktionen erleichtern die tägliche Arbeit in Apps wie Nachrichten, Mail und beim Surfen in Safari über mehrere Tabs hinweg. Image Playground: Dieses Tool bietet Nutzern neue Möglichkeiten, um hochwertige Bilder in einem fotorealistischen Stil direkt aus der eigenen Fantasie zu erschaffen.

Dieses Tool bietet Nutzern neue Möglichkeiten, um hochwertige Bilder in einem fotorealistischen Stil direkt aus der eigenen Fantasie zu erschaffen. Spatial Reframing in Fotos: In der Fotos-App erlaubt es die KI, die Bildkomposition eines Fotos noch nach der Aufnahme flexibel zu verbessern.

Siri AI: Das völlig neue Siri-Erlebnis

Das größte Highlight der neuen Apple Intelligence ist Siri AI – eine von Grund auf überarbeitete Version des Sprachassistenten, die deutlich intelligenter, kenntnisreicher und leistungsfähiger agiert. Siri AI ist tief in das Apple-Ökosystem (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro) integriert.

Was Siri AI alles kann:

Erfassung des Bildschirminhalts: Siri AI kann Fragen zu Inhalten beantworten, die der Nutzer im Moment auf seinem Display sieht. Sieht man beispielsweise ein Foto eines Gerichts, kann Siri AI eine Bildbeschreibung sowie die passenden Nährwertangaben direkt darüber einblenden.

Siri AI kann Fragen zu Inhalten beantworten, die der Nutzer im Moment auf seinem Display sieht. Sieht man beispielsweise ein Foto eines Gerichts, kann Siri AI eine Bildbeschreibung sowie die passenden Nährwertangaben direkt darüber einblenden. Persönlicher Kontext & App-übergreifende Aktionen: Der Assistent analysiert den persönlichen Kontext des Nutzers. Er kann Nachrichten, E-Mails oder Fotos gezielt durchsuchen (z. B. nach Fotos vom vorherigen Wochenende mit bestimmten Personen). Zudem führt Siri AI dank systemweiter App-Aktionen komplexe Aufgaben App-übergreifend aus.

Der Assistent analysiert den persönlichen Kontext des Nutzers. Er kann Nachrichten, E-Mails oder Fotos gezielt durchsuchen (z. B. nach Fotos vom vorherigen Wochenende mit bestimmten Personen). Zudem führt Siri AI dank systemweiter App-Aktionen komplexe Aufgaben App-übergreifend aus. Globale Websuche: Bei Fragen, die über das persönliche System hinausgehen, nutzt Siri AI aktuelles, breites Allgemeinwissen aus dem Internet, um eine hilfreiche Antwort zu generieren.

Bei Fragen, die über das persönliche System hinausgehen, nutzt Siri AI aktuelles, breites Allgemeinwissen aus dem Internet, um eine hilfreiche Antwort zu generieren. Eigene Siri App & Konversationsverlauf: In einer dedizierten Siri App lassen sich ältere Gespräche fortsetzen oder neue Interaktionen starten. Der Konversationsverlauf wird via iCloud privat und geräteübergreifend synchronisiert.

In einer dedizierten Siri App lassen sich ältere Gespräche fortsetzen oder neue Interaktionen starten. Der Konversationsverlauf wird via iCloud privat und geräteübergreifend synchronisiert. Smarte Interaktionen im System: Siri AI schlägt direkt in Konversationen passende Antworten vor oder bietet an, per Fingertipp Notizen und Erinnerungen aus dem Chatverlauf zu erstellen.

Systemvoraussetzungen, Sprachen und Verfügbarkeit

Die neuen Funktionen erfordern moderne Hardwarekomponenten und unterliegen regionsspezifischen Bedingungen:

Unterstützte Geräte:

Apple Intelligence und Siri AI setzen leistungsstarke Prozessoren voraus und laufen auf folgenden Geräten:

iPhones: iPhone 16 Modelle oder neuer, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16 Modelle oder neuer, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. iPads & Macs: iPad mini (A17 Pro), iPad- und Mac-Modelle mit einem M1-Chip oder neuer.

iPad mini (A17 Pro), iPad- und Mac-Modelle mit einem M1-Chip oder neuer. Wearables & Vision: Apple Vision Pro, Apple Watch Series 10 oder neuer, Apple Watch Ultra 2 oder neuer sowie die Apple Watch SE 3 (sofern ein kompatibles iPhone in der Nähe ist).

Sprachunterstützung und regionale Einschränkungen:

Sprachvielfalt: Apple Intelligence unterstützt eine breite Palette an Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.

Apple Intelligence unterstützt eine breite Palette an Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Der Start: Siri AI startet Ende 2026 zunächst als Beta-Version für Nutzer, deren Gerät auf Englisch eingestellt ist. Weitere Sprachen sollen jedoch zügig ausgweitet werden.

Siri AI startet Ende 2026 zunächst als Beta-Version für Nutzer, deren Gerät auf eingestellt ist. Weitere Sprachen sollen jedoch zügig ausgweitet werden. Wichtige EU-Einschränkung: Nutzer in der Europäischen Union (EU) können auf dem Mac, der Apple Watch und der Apple Vision Pro auf Siri AI zugreifen, sofern eine unterstützte Sprache aktiv ist. In iOS und iPadOS wird Siri AI in der EU vorerst nicht verfügbar sein. Auch in China ist die Funktion aufgrund regulatorischer Anforderungen vorerst ausgesetzt.

Cloud-Nutzung und Limits:

Da einige rechenintensive Funktionen (wie die Bildgenerierung) auf Servermodelle angewiesen sind, gibt es tägliche Nutzungslimits. Ein erweiterter Zugriff ist im Rahmen der meisten iCloud+ Abonnements erhältlich.