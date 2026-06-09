Congstar wertet Prepaid-Tarife auf: Mehr Datenvolumen und reduzierter Einstiegspreis

Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar startet eine befristete Tarifaktion für sein Prepaid-Portfolio. Im Zeitraum vom 8. Juni bis zum 14. Juli 2026 erhöht das Unternehmen das Datenvolumen in fast allen Allnet-Tarifen dauerhaft. Die Tarife richten sich an Verbraucher, die Wert auf Kostenkontrolle und Flexibilität ohne feste Vertragslaufzeit legen.

Die Tarifanpassungen im Überblick

Die Aufwertung betrifft Neukunden und Tarifwechsler, wobei die Option „Allnet Flat XS“ von der Aktion ausgenommen ist. Die monatlichen bzw. jährlichen Tarifleistungen staffeln sich im Aktionszeitraum wie folgt:

Prepaid Allnet S: 7 GB statt regulär 5 GB Datenvolumen für 7 Euro pro vier Wochen.

7 GB statt regulär 5 GB Datenvolumen für 7 Euro pro vier Wochen. Prepaid Allnet M: 33 GB statt regulär 25 GB Datenvolumen für 10 Euro pro vier Wochen.

33 GB statt regulär 25 GB Datenvolumen für 10 Euro pro vier Wochen. Prepaid Allnet L: 45 GB statt regulär 40 GB Datenvolumen für 12 Euro pro vier Wochen.

45 GB statt regulär 40 GB Datenvolumen für 12 Euro pro vier Wochen. Prepaid Allnet XL: 55 GB statt regulär 50 GB Datenvolumen für 16 Euro pro vier Wochen.

55 GB statt regulär 50 GB Datenvolumen für 16 Euro pro vier Wochen. Prepaid Jahrespaket: 300 GB statt regulär 240 GB Datenvolumen für einmalig 100 Euro für eine Laufzeit von 12 Monaten.

Tarifkonditionen und Zusatzfeatures

Die Prepaid-Varianten M, L und XL beinhalten standardmäßig eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Der Datenverkehr wird über das 5G-Netz abgewickelt, wobei die maximale Übertragungsgeschwindigkeit bei bis zu 25 Mbit/s liegt. Das EU-Roaming ist in den Tarifen inkludiert und deckt auch die Schweiz ab.

Zusätzlich ist in den Allnet-Flats M, L und XL das sogenannte „GB+“-Feature integriert. Dieses sorgt dafür, dass sich das zur Verfügung stehende Datenvolumen ohne Aufpreis alle 12 Monate automatisch um ein weiteres Gigabyte erhöht.

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Vergünstigter Einstieg für Neukunden

Neben dem erhöhten Datenvolumen senkt congstar für den Aktionszeitraum den Preis für das Starterpaket. Neukunden sowie Kunden, die in die entsprechenden Tarife wechseln, zahlen für das Startset 1 Euro anstelle der regulären 9,99 Euro. Das Prepaid-Jahrespaket ist von dieser Preisreduktion des Starterkits ausgeschlossen.

Die Buchung der Aktionstarife kann über die offizielle Website des Anbieters, die congstar-App sowie im stationären Handel vorgenommen werden.

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