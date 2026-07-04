Tarif-Aktion verlängert: Sparen beim Anschlusspreis bei Blau

Wer über einen Wechsel des Mobilfunkanbieters nachdenkt, kann sich bei Blau aktuell ein gutes Schnäppchen sichern. Der Anbieter führt seine Rabattaktion fort und erlässt Neukunden bei fast allen Tarifen die einmalige Anschlussgebühr von üblicherweise 29,99 Euro – das gilt sowohl für Verträge mit Mindestlaufzeit als auch für die flexiblen Optionen.
Inhaltsverzeichnis
Die Wahl: Dauerhaft günstiger oder monatlich kündbar?
Kunden haben bei dieser Aktion die Wahl zwischen zwei Vertragsmodellen:
- 24 Monate Laufzeit: Wer sich länger bindet, sichert sich die niedrigsten monatlichen Grundgebühren.
- Flex-Variante: Wer unabhängig bleiben möchte, wählt die monatlich kündbare Option, zahlt dafür aber einen minimal höheren Monatspreis.
Alle Tarife funken im Mobilfunknetz von Telefónica (o2), bieten Zugang zum 5G-Netz und eine maximale Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s.
Tarife mit 24 Monaten Mindestlaufzeit
Diese Tarife richten sich an preisbewusste Nutzer, die langfristige Planungssicherheit bevorzugen.
|Tarif
|Datenvolumen
|Preis pro Monat
|Allnet S
|20 GB
|6,99 Euro
|Allnet M
|40 GB
|9,99 Euro
|Allnet L
|60 GB
|12,99 Euro
|Allnet XL
|80 GB
|14,99 Euro
Tarife ohne Laufzeit (Blau Flex)
Ideal für alle, die sich nicht festlegen wollen und maximale Freiheit bei der Vertragslaufzeit schätzen.
|Tarif
|Datenvolumen
|Preis pro Monat
|Allnet S Flex
|20 GB
|7,99 Euro
|Allnet M Flex
|40 GB
|10,99 Euro
|Allnet L Flex
|60 GB
|13,99 Euro
|Allnet XL Flex
|80 GB
|15,99 Euro
Das Kleingedruckte: Wichtige Fakten zum Wechsel
- Gesparter Anschlusspreis: Die Befreiung von den 29,99 Euro greift bei einer Buchung über das Internet oder per Telefon-Hotline.
- Netz und Speed: Die Tarife beinhalten LTE und 5G im o2-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s.
- Auch mit Hardware: Der entfallende Anschlusspreis gilt nicht nur für reine SIM-Karten, sondern oft auch für Bundles aus Tarif und neuem Smartphone (Gerätedetails beachten).
Da es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, sollten Interessierte bei Bedarf zeitnah direkt auf der Homepage von Blau oder über entsprechende Vergleichsportale zuschlagen.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.