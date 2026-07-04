Tarif-Aktion verlängert: Sparen beim Anschlusspreis bei Blau

Wer über einen Wechsel des Mobilfunkanbieters nachdenkt, kann sich bei Blau aktuell ein gutes Schnäppchen sichern. Der Anbieter führt seine Rabattaktion fort und erlässt Neukunden bei fast allen Tarifen die einmalige Anschlussgebühr von üblicherweise 29,99 Euro – das gilt sowohl für Verträge mit Mindestlaufzeit als auch für die flexiblen Optionen.

Die Wahl: Dauerhaft günstiger oder monatlich kündbar?

Kunden haben bei dieser Aktion die Wahl zwischen zwei Vertragsmodellen:

24 Monate Laufzeit: Wer sich länger bindet, sichert sich die niedrigsten monatlichen Grundgebühren.

Wer sich länger bindet, sichert sich die niedrigsten monatlichen Grundgebühren. Flex-Variante: Wer unabhängig bleiben möchte, wählt die monatlich kündbare Option, zahlt dafür aber einen minimal höheren Monatspreis.

Alle Tarife funken im Mobilfunknetz von Telefónica (o2), bieten Zugang zum 5G-Netz und eine maximale Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s.

Tarife mit 24 Monaten Mindestlaufzeit

Diese Tarife richten sich an preisbewusste Nutzer, die langfristige Planungssicherheit bevorzugen.

Tarif Datenvolumen Preis pro Monat Allnet S 20 GB 6,99 Euro Allnet M 40 GB 9,99 Euro Allnet L 60 GB 12,99 Euro Allnet XL 80 GB 14,99 Euro

Tarife ohne Laufzeit (Blau Flex)

Ideal für alle, die sich nicht festlegen wollen und maximale Freiheit bei der Vertragslaufzeit schätzen.

Tarif Datenvolumen Preis pro Monat Allnet S Flex 20 GB 7,99 Euro Allnet M Flex 40 GB 10,99 Euro Allnet L Flex 60 GB 13,99 Euro Allnet XL Flex 80 GB 15,99 Euro

Das Kleingedruckte: Wichtige Fakten zum Wechsel

Gesparter Anschlusspreis: Die Befreiung von den 29,99 Euro greift bei einer Buchung über das Internet oder per Telefon-Hotline.

Die Befreiung von den 29,99 Euro greift bei einer Buchung über das Internet oder per Telefon-Hotline. Netz und Speed: Die Tarife beinhalten LTE und 5G im o2-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s.

Die Tarife beinhalten LTE und 5G im o2-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Auch mit Hardware: Der entfallende Anschlusspreis gilt nicht nur für reine SIM-Karten, sondern oft auch für Bundles aus Tarif und neuem Smartphone (Gerätedetails beachten).

Da es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, sollten Interessierte bei Bedarf zeitnah direkt auf der Homepage von Blau oder über entsprechende Vergleichsportale zuschlagen.

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