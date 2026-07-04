Apple spendiert Upgrades: iPhone 18 Pro-Serie zeigt sich in Zertifizierung mit größeren Akkus

Der bekannte und meist sehr gut informierte Leaker Ice Universe (@UniverseIce) hat frische Details zu Apples kommender Smartphone-Generation veröffentlicht. Den geleakten Zertifizierungsdaten zufolge spendiert Apple der gesamten iPhone 18 Pro-Reihe spürbar größere Energiespeicher. Besonders ein Modell sticht dabei mit einem massiven Sprung hervor.

Spannend bleibt dabei auch ein Detail, das bereits bei der Vorgängergeneration für Diskussionen sorgte: Die teils deutlichen Kapazitätsunterschiede zwischen den US-amerikanischen Modellen und den Versionen für den chinesischen Markt (die oft auch als Indikator für die europäischen Modelle dienen).

Die nackten Zahlen im Vergleich

Die geleakten Spezifikationen zeigen ein klares Wachstum bei allen Pro-Modellen im Vergleich zur iPhone 17 Pro-Reihe.

iPhone 18 Pro: Moderates Wachstum

Beim kleineren Pro-Modell fallen die Zuwächse solide, aber eher unauffällig aus:

China-Version: 4056 mAh (Vorgänger: 3988 mAh) – Ein Plus von rund 1,7 Prozent

US-Version: 4288 mAh (Vorgänger: 4252 mAh) – Ein Plus von rund 0,8 Prozent

iPhone 18 Pro Max: Der eigentliche Star

Den echten Paukenschlag hebt sich Apple laut den Daten für das absolute Topmodell auf. Das iPhone 18 Pro Max legt bei der Akkukapazität drastisch zu:

China-Version: 5391 mAh (Vorgänger: 4823 mAh) – Ein massives Plus von rund 11,8 Prozent

US-Version: 5567 mAh (Vorgänger: 5088 mAh) – Ein starkes Plus von rund 9,4 Prozent

Die wichtigsten Kapazitäten auf einen Blick

Modell und Region iPhone 17 Pro Vorgaenger iPhone 18 Pro Neu Trend iPhone Pro China 3988 mAh 4056 mAh Leicht steigend iPhone Pro US 4252 mAh 4288 mAh Minimal steigend iPhone Pro Max China 4823 mAh 5391 mAh Deutlicher Sprung iPhone Pro Max US 5088 mAh 5567 mAh Deutlicher Sprung

Warum gibt es regionale Unterschiede?

Dass US-Modelle oft größere Akkus ausweisen als die chinesischen Gegenstücke, liegt meist an veränderten internen Layouts. Die US-Versionen verzichten seit Längerem komplett auf den physischen SIM-Kartenslot (reine eSIM-Nutzung) und verbauen oft zusätzliche Antennenmodule für den schnellen mmWave-5G-Standard. Diese Hardware-Unterschiede zwingen Apple dazu, das Innenleben und somit auch die exakte Form und Größe der Akkuzellen für die jeweiligen Märkte anzupassen.

Fazit: Fokus auf maximale Laufzeit

Die größte Verbesserung betrifft ganz klar das iPhone 18 Pro Max. Während das normale Pro-Modell sich eher mit Feinschliff begnügt, deutet der signifikante Kapazitätszuwachs beim Pro Max darauf hin, dass Apple hier neue Laufzeit-Rekorde aufstellen möchte – womöglich, um stromhungrigere KI-Features im Hintergrund oder noch hellere Displays ohne Einbußen zu kompensieren.