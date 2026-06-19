Jahresbericht Breitbandmessung 2024/2025 veröffentlicht: mehr 5G und mehr mobile Messungen

Die Bundesnetzagentur hat ihren Jahresbericht zur Breitbandmessung für das Jahr 2024/2025 veröffentlicht. Dieser Bericht bietet einen aggregierten Überblick über die Leistungsfähigkeit sowohl stationärer als auch mobiler Breitbandanschlüsse in Deutschland, basierend auf den Daten von App-Nutzern.

Stationäre Breitbandanschlüsse: Stabile Leistung auf hohem Niveau

Im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 wurden für stationäre Anschlüsse 184.452 valide Einzelmessungen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Großteil der Nutzer eine solide Performance erhält:

Download-Geschwindigkeit: 85,9 % der Nutzer erreichten mindestens die Hälfte ihrer vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate. Bei 45,9 % der Nutzer wurde dieser Maximalwert sogar voll erreicht oder übertroffen.

85,9 % der Nutzer erreichten mindestens die Hälfte ihrer vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate. Bei 45,9 % der Nutzer wurde dieser Maximalwert sogar voll erreicht oder übertroffen. Geografische Unterschiede: Die erreichte Leistung ist im städtischen Bereich tendenziell höher als in halbstädtischen oder ländlichen Regionen.

Die erreichte Leistung ist im städtischen Bereich tendenziell höher als in halbstädtischen oder ländlichen Regionen. Kundenzufriedenheit: Mit der Leistung ihres Breitbandanschlusses waren 79,0 % der Kunden zufrieden (Noten 1 bis 3). Es zeigt sich ein Zusammenhang, bei dem zufriedenere Kunden tendenziell einen besseren Verhältniswert zwischen tatsächlich gemessener und vertraglich vereinbarter Bandbreite erzielen.

Mobile Breitbandanschlüsse: Starker 5G-Ausbau prägt das Bild

Der Mobilfunkbereich ist durch den voranschreitenden Ausbau der 5G-Netze geprägt. Dies spiegelt sich in einer signifikant gestiegenen Anzahl an 5G-Messungen wider, die im aktuellen Berichtszeitraum 424.388 valide Messungen erreichte.

Technologievergleich: In den oberen Bandbreiteklassen fallen die Ergebnisse bei 5G deutlich besser aus als bei 4G. 5G-Messungen übertreffen teilweise die vertraglich geschätzten Maximalwerte deutlich.

In den oberen Bandbreiteklassen fallen die Ergebnisse bei 5G deutlich besser aus als bei 4G. 5G-Messungen übertreffen teilweise die vertraglich geschätzten Maximalwerte deutlich. Laufzeiten: Bezüglich der Laufzeiten zeigen 5G-Messungen insgesamt bessere Ergebnisse als 4G-Messungen, wodurch ein größerer Anteil der Nutzer von niedrigeren Laufzeiten profitiert. Diese sind insbesondere für Anwendungen wie Video-Telefonie oder Online-Spiele von Bedeutung.

Bezüglich der Laufzeiten zeigen 5G-Messungen insgesamt bessere Ergebnisse als 4G-Messungen, wodurch ein größerer Anteil der Nutzer von niedrigeren Laufzeiten profitiert. Diese sind insbesondere für Anwendungen wie Video-Telefonie oder Online-Spiele von Bedeutung. Zufriedenheit: Auch im Mobilfunkbereich bewerteten die Kunden ihre Anbieter überwiegend positiv (Noten 1 bis 3), wobei sich auch hier die Tendenz bestätigt, dass zufriedenere Kunden ein besseres Verhältnis zwischen tatsächlicher und vertraglich vereinbarter Geschwindigkeit erzielen.

Einordnung der Ergebnisse

Die Breitbandmessung ermöglicht es Endkunden, die Leistungsfähigkeit ihrer Anschlüsse anbieter- und technologieunabhängig zu prüfen. Der Bericht weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Ergebnisse auf den Daten der App-Nutzer basieren und keine repräsentative Stichprobe darstellen. Daher lassen sich aus diesen Daten keine direkten Rückschlüsse auf die allgemeine Versorgungssituation oder die Verfügbarkeit von Internetzugangsdiensten ziehen.